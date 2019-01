Beim Schulhaus Risi wurde am Samstagmorgen Heizöl angeliefert. Beim Pumpen kam es zu einer Tanküberfüllung, wodurch 200 bis 300 Lieter überliefen und via Sickerleitung zum Teil in die Bünz gelangten. Das erklärt Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Bei der Polizei ging die Meldung um 10 Uhr ein.

Ölfilm auf dem Fluss

Aktuell sind die Feuerwehren Wohlen und Maiengrün im Einsatz. Es wurde eine Ölwehr erstellt. Zu sehen ist auf dem Wasser ein Ölfilm, zudem liegt Ölgeruch in der Luft. Wie genau vorgegangen wird, klärt laut Graser ein Umweltfachmann vor Ort ab. Es soll unter anderem kontaminiertes Erdreich abgetragen werden. (jk)

Update folgt...