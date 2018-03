An der 34. Generalversammlung des Gewerbevereins Reusstal, die im Saal des Reussparks in Niederwil durchgeführt wurde, beteiligten sich 108 Personen, davon 62 stimmberechtigte Mitglieder.

Alle durften sich vor dem geschäftlichen Teil kulinarischen Freuden hingeben, denn die Reusspark-Küche tischte ein köstliches Nachtessen auf. Und das sei hier auch erwähnt: Das Dessert-Buffet am Schluss liess ebenfalls keine Wünsche offen.

Der Gewerbeverein Reusstal bezweckt den Zusammenschluss des regionalen Handwerker-, Handels- und Gewerbe-Standes von Niederwil, Nesselnbach, Fischbach-Göslikon und Tägerig zu gemeinsamer Wahrung und Förderung seiner Interessen gegenüber öffentlichen Organisationen und Privaten.

Ein Erwerbszweck wird nicht verfolgt. Der Gewerbeverein besteht seit 1984. In den Jahren 1988, 1998 und 2009 fanden jeweils Gewerbeausstellungen statt.

Präsident Antonio Giampà betonte nach Versammlungsbeginn in seiner Einführung zum Jahresbericht 2017: «Die Gewerbler sind immer wieder angetrieben von Innovationen und Aktivitäten.» So sei es insbesondere auch voriges Jahr gewesen, wobei der Vorsitzende an die verschiedenen Tätigkeiten und Veranstaltungen des Gewerbevereins erinnerte.

Höhepunkt 2018: Gewerbeausstellung im April

Unter dem Motto «Gemeinsam stark – Gewerbe Reusstal» wird vom 13. bis 15. April im Bereich der Schul- und Sportanlagen in Niederwil die Reusstaler Gewerbeausstellung RGA18 durchgeführt, der Höhepunkt im Vereinsjahr 2018 des Gewerbevereins Reusstal.

Daneben gibt es am 11./12. Mai die Muttertagsaktion mit Spitzbuben-Herzen, und am 17. August heisst es «S Gwerb vor Ort» mit Impulsreferat zum Thema «Unternehmensführung KMU» mit Markus Guldimann von der IdeeTransfer GmbH in Bremgarten als Referent.

Wo die Veranstaltung stattfindet, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Am 25. und 26. September finden erneut die beliebten Berufsinfotage Wohlen+ statt, an denen sich 2017 über 370 Schülerinnen und Schüler beteiligt hatten.

Der Herbstausflug des Gewerbevereins (31. Oktober) führt die Mitglieder in die Glasi nach Hergiswil, mit anschliessendem Nachtessen auf der Alpgschwänd ob Hergiswil im Pilatusgebiet. Die Seniorenweihnacht ist vorgesehen in Fischbach-Göslikon, Niederwil und Tägerig.

Und schon ein kleiner Ausblick auf das Programm 2019: Schnüzi-Schür in Fischbach-Göslikon 7. Fondue-Plausch am 17. Februar. Die 35. Generalversammlung findet wiederum im Reusspark statt und zwar am 20. März 2019. Wie bekanntgegeben wurde, wird dieses Jahr keine Sonntagswanderung organisiert.

Rechnung 2017 mit einem Minus

Die Jahresrechnung 2017 verzeichnete bei Einnahmen von 15'205 (14'300) Franken und Ausgaben von 18'475 (20'040) Franken ein Minus von 3270 (5740) Franken (Budget-Zahlen in Klammern).

In der Bilanz sind die Aktiven mit rund 98'990 Franken aufgeführt. Das Budget 2018 sieht einen Gesamtertrag von 16'650 Franken vor und einen Totalaufwand von 22'575 Franken. Daraus ergibt sich ein budgetierter Verlust von 5925 Franken.

Dem Gewerbeverein Reusstal sind im Berichtsjahr wieder einige Neumitglieder beigetreten, die allesamt von der Versammlung einstimmig im Verein aufgenommen wurden. Der aktuelle Bestand beträgt 91 Aktivmitglieder, 5 Ehren- und 20 Freimitglieder.

Der Jahresbeitrag für 2018 wurde auf 150 Franken belassen. Wie erwähnt wurde, mussten wieder einige Mahnungen verschickt werden. Künftig wird ab der zweiten Mahnung eine Bearbeitungsgebühr von 20 Franken erhoben.

Sechstes Vorstandsmitglied

Die Generalversammlung zeigte sich durch die ganze Traktandenliste hindurch zustimmungsfreudig und bestätigte den vollständig zur Wiederwahl angetretenen Vorstand mit Antonio Giampà seit 2014 als Präsident an der Spitze.

Neuer Vizepräsident ist Martin Nietlispach. Die Stimmberechtigten wählten ausserdem auf Antrag des Vorstandes auch ein sechstes Vorstandsmitglied. Es ist dies René Maurer von der Jamos Web Service GmbH in Fischbach-Göslikon.

Da Barbara Flori im Hinblick auf die Generalversammlung 2020 ihren Rücktritt aus dem Vorstand angekündigt hat, wollte die Vereinsleitung den Vorstand bereits jetzt erweitern, damit noch von ihrer langjährigen Erfahrung profitiert werden kann.

Bereit für die RGA18

Der Präsident des Organisationskomitees der Reusstaler Gewerbeausstellung RGA18 in Niederwil, Marcel Kreber, orientierte über den Stand der Vorbereitungen. «Wir befinden uns im letzten Steigerungslauf», hiess es von seiner Seite.

Erfreulich ist die Zahl der angemeldeten Aussteller mit 80 Gewerblern und 25 aus dem Bereich Landwirtschaft (Landwirte, Landi und Unicorn). Zu den 105 bisher Gemeldeten können in den nächsten Tagen noch weitere dazukommen, wie es hiess.

Aktuell rund um die RGA18 sind momentan Werbekleber für Autos und die Beflaggung. In den nächsten Tagen werden 8000 Flyer verteilt und in den Läden aufgelegt.

Der Startschuss zum Aufbau der Stände auf dem Ausstellungsgelände beginnt am Donnerstag, dem 12. April, um 7 Uhr. Aufgestellt werden ausserdem ein 44 Meter langes Festzelt, diverse Container und die ganze übrige Infrastruktur.

Bis am Freitag, 13. April, um 13 Uhr, soll alles stehen und bereits sein für die Eröffnungsfeier um 16 Uhr mit anschliessendem Rundgang der geladenen Gäste. Gespickt ist die Gewerbeschau mit viel Unterhaltung und Attraktionen (Musik, Shows, 12 Festwirtschaften von 12 Vereinen, Tombola mit 1500 Haupttreffern und dem 1. Preis in Form eines Reisegutscheins im Betrag von 3000 Franken und so weiter). Kurz und gut: Action für Jung und Alt.

Bis auf den letzten Drücker

Am Sonntag, dem dritten und letzten Ausstellungstag, ist die Gewerbeschau bis 18 Uhr geöffnet. OK-Präsident Marcel Kreber rief an der Vereins-Generalversammlung im Reusspark in Erinnerung, dass an den Ständen das volle Programm möglichst bis am Schluss durchgezogen und nicht bereits ab 16 Uhr mit dem Abräumen begonnen werden soll.

Schliesslich soll auch jenen Besucherinnen und Besuchern der RGA18 auch noch etwas gezeigt werden, die erst quasi auf den letzten Drücker an die Ausstellung kommen.