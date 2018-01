Der Ausbau der Luzernerstrasse ist sozusagen schon «ewig» ein Thema in Muri. «Die ersten Überlegungen gehen in die 60er-Jahre zurück», erinnerte sich Muris Vizepräsidentin Milly Stöckli. Schon jede mögliche Sanierung war angedacht – von der Umfahrung Muris bis zum Grosskreisel im Dorf. Der Entwurf, der jetzt von Marius Büttiker, Leiter Sektion Strassen 2, sowie Projektleiter Andreas Stockinger von der Abteilung Tiefbau des BVU präsentiert wurde, ist «die Summe der Kompromisse», wie sich Büttiker ausdrückte. Zwei Lösungsansätze waren vom Kanton verfolgt worden – die Optimierung der Strasse auf dem heutigen Trassee oder die grossräumige Umfahrung. Letzterer scheitert an den Realitäten: «Sehr teuer, sehr hoher Landverschleiss.» Mit der Möglichkeit, das Frohsinn-Säli abzubrechen, war der Weg frei für die Planung auf dem bekannten Trassee.

Sechs Fussgängerquerungen

Auf der Luzernerstrasse verkehren pro Tag 14 000 Fahrzeuge, davon rund 700 Lastwagen. Neu wird auf einem Kilometer Länge zwischen Kreisel Muripark und Engel die Strasse neben den Gehwegen rechts und links einen durchgehenden Mehrzweckstreifen von zwei Metern Breite aufweisen. Dieser erleichtert beispielsweise das Überholen von Velofahrern oder das Abbiegen in eine Seitenstrasse, wie Stockinger ausführte. Umgekehrt macht er die Einfahrt aus einer Seitenstrasse in die Luzernerstrasse einfacher. «Der Mehrzweckstreifen beruhigt den Verkehr und gibt Sicherheit.» Noch nicht wirklich festgelegt sind die Orte der Bushaltestellen. Sechs Fussgängerquerungen sind mit Mittelinseln versehen. Schliesslich soll der ganzen Strassenraumgestaltung Gewicht gegeben werden. Zu den Kosten mochte Büttiker noch nichts sagen, aber sie dürften sich im zweistelligen Millionenbetrag bewegen, wobei die Gemeinde knapp die Hälfte zu bezahlen hat. Gebaut wird in zwei Etappen.

Im besten Fall kommt der Kredit für den Gemeindebeitrag an der nächsten Wintergemeindeversammlung von Muri vor den Souverän. Bis im Frühjahr 2020 könnten das Projekt ausgearbeitet werden, allfällige Einwendungsverhandlungen stattfinden und der Projektbeschluss durch den Regierungsrat erfolgen. Ein Jahr brauchen Landerwerbsverfahren und Submission. Vor 2021 ist also nicht mit dem Baubeginn zu rechnen – wie schon bemerkt: im besten Fall. «Der Terminplan ist sportlich», räumte Büttiker ein. Jetzt wird zuerst auch aufgrund der Anregungen an der Informationsveranstaltung das Bauprojekt konkretisiert und optimiert.

In der Diskussion wurde vor allem bemängelt, dass auch mit der Neugestaltung die Einfahrt aus der Bachstrasse Richtung Norden problematisch bleiben werde. Der Nutzen des Mehrzweckstreifens wurde vereinzelt angezweifelt. Manche Gesprächsteilnehmer verloren sich in Details wie Standort von Fussgängerstreifen oder Bushaltestelle, Turbokreisel Coop Muripark oder das Verhalten von Velofahrern. Milly Stöckli machte klar: «Wir sanieren die Luzernerstrasse für alle Verkehrsteilnehmenden und können nicht Partikularinteressen verfolgen.»