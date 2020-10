Das gab Muskelkater - Fitnesscenter war fünf Tage lang Drehort für neue SRF-Serie

Die Serie «Neumatt», die im Herbst 2021 ausgestrahlt wird, erzählt die Geschichte des aufstrebenden Consultant Michi Wyss. Dieser muss nach dem Selbstmord seines Vaters entscheiden, ob er seiner Familie bei der Rettung des elterlichen Bauernhofs helfen will oder sein bisheriges Leben in der Stadt fortführen möchte. Zentral geht es in «Neumatt» um die Geschichte einer Familie im Spannungsfeld zwischen Stadt und Land. Sie kämpft um den Erhalt ihres Hofes und muss sich mit den Herausforderungen der modernen Landwirtschaft auseinandersetzen.

Gedreht wurde im Geräteraum, in der Garderobe und vor dem Eingang. «Das Center spielt eine zentrale Rolle in der Serie und kommt in praktisch allen acht Folgen vor», sagt Jessica Hefti.

Nach dem neunten Take ist der Regisseur mit der Szene zufrieden und meine Innenschenkel fast am Ende ihrer Kräfte. Doch halt! Noch ist die Szene nicht abgedreht, wie es im Fachjargon heisst. Nun folgt das gleiche Spielchen nochmals aus einer anderen Kameraeinstellung.

Ich reduziere aus Eigennutz die Gewichte an meinem Gerät weiter auf läppische 10 Kilo und beginne wieder zu trainieren. Nach einer Handvoll weiteren Takes ist die Szene endgültig im Kasten. Von der ersten Kameraprobe bis zu jenem Moment sind rund eineinhalb Stunden verstrichen. Der Aufwand für eine Szene, die im Fernsehen 20-30 Sekunden dauert, ist enorm.

Umziehen in ein neues Outfit für einen anderen Tag

Zurück in der Garderobe wechsle ich in Absprache mit der Kostümausstatterin mein Fitnessoutfit von blau in grellgrün. Denn die nächste Szene spielt an einem anderen Tag in einer anderen «Neumatt»-Folge. Ob man mich für den Bruchteil einer Sekunde in den Folgen erkennt, sehe ich in etwa einem Jahr im TV. Sicher ist: An den Muskelkater der Dreharbeiten in Zufikon werde ich mich noch eine Weile erinnern.