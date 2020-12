«Das Freiamt wird stiefmütterlich behandelt» - Wohlens Gemeindeammann im grossen Interview

Es kommt drauf an, wie man es betrachtet. Bezüglich Bevölkerungswachstum haben wir ein relativ konstantes Wachstum auf hohem Niveau. Wir spüren einen Druck aus Zürich und der Innerschweiz. Ebenfalls wächst die Wirtschaft im Freiamt. Die Arbeitsplätze, die hier angesiedelt sind, haben aber nicht die höchste Wertschöpfung. Es gibt viel Logistik, Handel oder Baugewerbe. Bei der Wirtschaftsentwicklung stossen wir zunehmend an Grenzen, da die verfügbaren Gewerbelandreserven praktisch ganz ausgeschöpft sind.

Leider gibt es verschiedene Bereiche, in denen das Freiamt abgehängt wird. Der ÖV ist ein solches Thema. Manchmal bekommt man das Gefühl, dass das Freiamt sehr weit weg ist von den kantonalen Zentren, wenn es um gute Anschlüsse geht. Ich nehme an, im Fricktal ist die Wahrnehmung ähnlich.

Der Aargau zeichnet sich durch eine starke regionale Charakteristik aus. Das zeigt sich im Grossrat auch durch viele Vorstösse mit spezifisch regionalem Inhalt, das ist auch in Ordnung. Ich sehe mich selber auch als regionaler Vertreter.

Als Grossrat vertreten Sie das Freiamt und Wohlen in Aarau. Wie empfinden Sie die Wahrnehmung der Region im kantonalen Vergleich?

Dies ist vor allem von der Wochenstruktur abhängig. Neben meinem Amt als Gemeindeammann sind meine anderen Mandate wie Verbandspräsidien oder Grossrat ausserhalb der Arbeitszeit. Dann ist die Woche gegeben. Vieles hat mit Selbstdisziplin zu tun. Du musst dich auch mal abgrenzen können und nicht anwesend sein. Es gibt Phasen, wo es deutlich mehr als 80 Prozent sind und auch solche, in denen es weniger sind.

Da ich ein Einzelbüro habe, war es besser im Büro zu arbeiten als daheim. Die Anwesenheit des Gemeindeammanns ist in vielen Fällen zwingend nötig. Viele Termine finden zudem extern, selbstverständlich mit entsprechenden Schutzmassnahmen, statt.

Richtig, dank den Schutzkonzepten hat das in der Legislative sehr gut geklappt. Dass das politische Leben funktioniert, war uns im Gemeinderat ein grosses Anliegen. Den grösseren Aufwand verursachten die Schutzkonzepte in der Verwaltung oder den Schulen.

Viele Dinge kamen zu kurz. Gerade die sozialen und kulturellen Veranstaltungen, die wichtig sind, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu sein. Aber da bin ich keine Ausnahme, das ging uns allen so. Politisch konnten wir alle Geschäfte erledigen.

Was haben Sie 2020 am meisten vermisst?

Nur gering. Normal treffen sich alle Geschwister gemeinsam bei den Eltern am 25. Dezember, das gabs dieses Jahr nicht.

Arsène Perroud: Wir haben wie auch in den vergangenen Jahren im kleinen Familienrahmen gefeiert und meine Eltern besucht. Generell haben wir nie eine grosse Chose an Weihnachten.

Wie haben Sie die Festtage in diesen Coronazeiten verbracht?

Zu reden gibt in Wohlen regelmässig das hohe Verkehrsaufkommen mit verstopften Strassen zur Stosszeit. Sehen Sie hier in absehbarer Zeit eine entlastende Lösung?

Grundsätzlich würde eine verbesserte ÖV-Anbindung eine Entlastung bringen. Aber solange dies nicht attraktiv ist, kann es nicht wirkungsvoll funktionieren. Eine Realität ist auch, dass wir in einem ländlichen Gebiet leben, wo die Leute mehr auf das Auto angewiesen sind. Es wäre eine Illusion zu glauben, man könnte in Wohlen städtische Verhältnisse wie in Aarau oder Baden kreieren. Da haben wir eine andere Ausgangslage.

Die Strassenstruktur in Wohlen mit mehreren Einfallsachsen, die sich im Zentrum treffen, ist auch nicht förderlich.

Das ist in der Tat so. Ein Umfahrungsprojekt, welcher Art auch immer, hätte viele Herausforderungen. Nächstes Jahr startet eine neue Analyse, die den Anteil des Durchgangs- und des hausgemachten Verkehrs untersucht. Die letzte Analyse ist rund 15 Jahre alt. Die Variante der Südumfahrung ist seit 40 Jahren im Richtplan, auf kantonaler Ebene ist seither aber nichts geschehen.

Die Umfahrungen von Mellingen, Bad Zurzach oder Sins sind schon weit fortgeschritten. Wieso passiert in Wohlen noch nichts?

Auf kommunaler Ebene gab es immer wieder Begehren. Damit ist man aber nicht genügend durchgedrungen. Bisher hat man beim Kanton die Notwendigkeit wohl nicht erkannt. Dies hat sich nun geändert.

Beim ÖV sieht es ähnlich aus. Ihre Einschätzung?

Das Freiamt wird stiefmütterlich behandelt. Ein Thema ist die Anbindung ans Schnellzugsnetz und an die wirtschaftlichen Zentren. Es kann nicht sein, dass wir alle zwei, drei Jahre um die S42, die direkt nach Zürich fährt, zittern müssen.

Seit Mai hat Wohlen keinen Stützpunkt der Kantonspolizei mehr. Ist das für die viertgrösste Aargauer Gemeinde akzeptabel?

Grundsätzlich finde ich es falsch, dass der Posten nach Muri verlegt wurde. Es widerspricht allen Einsatzzahlen. Dieser Entscheid war von finanziellen Gründen getrieben. Das müssen wir akzeptieren. Das Konzept Kapo 2020 darf aber keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit haben.

Gibt es schon erste Folgen?

Für diese Beurteilung ist es jetzt noch zu früh. Man muss schauen, wie sich das Konzept bewährt. Der Umzug nach Muri hat in der Bevölkerung nicht zu einem besseren Sicherheitsgefühl geführt und wurde nicht goutiert.

Wie schätzen Sie das Sicherheitsempfinden in Wohlen ein?

Rein zahlenmässig geschehen wenige Vorfälle, aber jeder Vorfall ist zuviel und muss aufgeklärt werden. Die Zahlen haben sich in den vergangenen Jahren nicht markant verändert. Das Sicherheitsempfinden ist eine subjektive Angelegenheit. Jeder Mensch schätzt eine Situation anders ein. Wir müssen das subjektive Empfinden der Leute ernst nehmen.