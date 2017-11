Er ist wieder da, der Freiämter Kalender. Es ist die 108. Ausgabe, und seit es ihn gibt, ist am Konzept und der grafischen Gestaltung wenig geändert worden. Ein Fels in der Freiämter Medienlandschaft, in der, wie in der übrigen Schweiz, in den vergangenen Jahrzehnten kaum ein Stein auf dem andern geblieben ist.

So präsentiert sich der Freiämter Kalender 2018 in der gleichen Abfolge wie alle in den Jahren zuvor: Ein schön gestaltetes Titelblatt, es folgen der Prolog, diesmal verfasst von Richard Wurz zum Thema «Der Lauf der Zeit», die Zeit- und Festrechnung für das folgende Jahr Jesu Christi, der 100-jährige Kalender und wie immer ganz zum Schluss die Porträts der unter dem Jahr verstorbenen Freiämterinnen und Freiämter.

20 Jahre den Kalender gemacht

Dort findet sich auch das Bild von Jörg Steinmann, Muri. Er ist im Frühsommer dieses Jahres im Alter von 68 Jahren verstorben.

Jörg Steinmann ist jener Mann, der seit 1998 für den Inhalt des Freiämter Kalenders verantwortlich und somit rund 20 Jahre lang der Kalendermann gewesen ist. Eine Aufgabe, die er sehr engagiert und mit viel Herzblut wahrgenommen hat. Auch für die vorliegende Ausgabe hat Jörg Steinmann bis kurz vor seinem Tod sehr viel Vorarbeit geleistet und damit seinen Kalender ein letztes Mal geprägt. Die Arbeit von ihm übernommen und die Ausgabe 2018 endgültig fertiggestellt hat dann Bettina Lehmann.