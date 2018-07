Es war Rektor Philippe Elsener eine sichtliche Freude, die Abschlussklassen des bbz im Casino zu verabschieden. Vor allem freute er sich, verkünden zu können, dass die Schülerinnen und Schüler im kantonalen Vergleich im siebten Jahr in Folge Spitzenreiter sind. Elsener verkündete breit grinsend: «Das Freiamt ist das KV-Valley des Kantons.» Die 31, die eine Berufsmatur angestrebt haben, haben alle bestanden – «und das weit über dem kantonalen Schnitt». Von den 70 Auszubildenden ohne Berufsmatur haben ebenfalls alle die schulischen Prüfungen bestanden, zwei haben allerdings die praktische Prüfung nicht geschafft und müssen ein Zusatzjahr anhängen.

«Man muss sie gern haben»

Elsener verriet in seiner Rede noch beinahe geheime Informationen über die neuesten Studien, die über KV-Lernende, sogenannte KVi, gemacht worden seien. «KVi ernähren sich über das Gehirn – nur wissen sie das nicht.» Einige weibliche KVi könnten bereits während der Schulzeit selbstständig werden, während in diesem Punkt die Männchen rund 15 Jahre hinterherhinkten, fügte er grinsend an und erntete schallendes Gelächter. Mit seiner Rede hatte er komplett den Nerv seiner Schülerinnen und Schüler getroffen. Und als er mit dem Satz schloss, «KVis muss man einfach gern haben», lagen ihm die Herzen zu Füssen.

Ein gelungener Abschied der Abschlussklassen nach drei Jahren Berufsschule am bbz. Gelungen waren auch die Beatbox- und Mundharmonika-Einlagen von Spezialgast Daniel Hildebrand. Ebenso die Worte von Cornel Villiger, der 1995 am bbz seine Berufsmatur erlangte. Er wurde nach der Schule Polizeigrenadier, Sport war sein Leben. Doch ein unverschuldeter Motorradunfall veränderte sein Leben und das seiner Familie innert Sekunden: Er ist querschnittsgelähmt. «Ich wusste, wenn man eine Krise hat, bringt Warten nichts. Man muss sich neue Ziele setzen, denn für seine Motivation ist man selber verantwortlich», gab er den Schülern mit. Heute ist er Rollstuhl-Spitzensportler und riet den nun Ausgebildeten: «Bleibt nie stehen, dann schafft ihr alles, egal was kommt.»