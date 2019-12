Das Freiamt hilft rund um die Welt – Wir stellen vier Beispiele vor

1. Die Häggligerin Marielle Furter baut Kindergärten im Senegal

Seit fünf Jahren kehrt die Häggligerin Marielle Furter immer wieder in den Senegal zurück und fördert die Schulbildung der Kinder vor Ort. Vor vier Jahren setzte sie den ersten Spatenstich für ihren Kindergarten in Niaguis. Seitdem baute sie einen weiteren Kindergarten in Goudiabya, setzt sich ausserdem für die Renovierung von bestehenden Kindergärten ein und unterrichtet selbst im Senegal.

Dieses Jahr hat sich Marielle Furter mit keinem neuen Kindergarten auseinandergesetzt, sondern sich auf die bestehenden konzentriert. «Wir haben vor allem in die weitere Einrichtung der Klassenräume, Spielzeug und Gebrauchsmaterial investiert», heisst es in ihrem Schreiben an die AZ. «Es ist uns wichtig, dass ein neu gebauter Kindergarten das erste Jahr gut betreut und begleitet wird, bevor wir das nächste Gebäude aufstellen.» So konnte Furter ihr Wirkungsfeld weiter ausbauen, ohne einen neuen Kindergarten zu errichten. «Ich kann so vielen Kindern zu einem förderlichen Unterricht mit Spiel und Spass verhelfen, womit eine erstaunliche Entwicklung ihnen zu beobachten ist. Es ist zwar gegen aussen weniger spektakulär als ein Neubau, aber mindestens so wichtig, dass die Kinder danach auch von einem vielseitigen Unterricht profitieren können», schreibt Marielle Furter weiter.

Momentan steckt sie bereits in den Verhandlungen für die Bauten 2020. Ihr Ziel ist es, bestehende Kindergärten in ganz Sédhiou auszubauen. Sie schreibt: «Die aktuellen Einrichtungen sind oft an einer Schule angeschlossen, bestehen jedoch nur aus Bambusmatten.» Ausserdem sei kaum Material für den Unterricht vorhanden. «Es ist unser Ziel, allen Kindern in Sédhiou möglichst ähnliche Bedingungen für eine gute Vorschule zu schaffen und, wie im Quartier Goudiabya, für Chancengleichheit in der Kleinstadt zu sorgen.»

Mehr Informationen gibts auf kindergardens4senegal.org

2. Maison des Anges versorgt Waisenheim nun mit Solarstrom