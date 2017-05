Die Ausrede, das Wasser sei zu kalt, gilt nicht mehr. Ab dieser Saison beträgt die Wassertemperatur im Freibad Isenlauf in Bremgarten angenehme 22 bis 23 Grad Celsius. Ganz unabhängig davon, wie viele kühle Tage sich bereits aneinandergereiht haben. Möglich macht es die neue Wärmepumpanlage, die am Donnerstag für das Freibad erstmals in Betrieb genommen wurde. Zu dem Zeitpunkt war das Wasser 17,5 Grad kühl. «Bis zum Samstag sollte es auf 22 Grad erwärmt sein», schaut Roger Marti auf den Start der Freibad-Saison voraus.

Saison verlängert

Es ist für den 48-Jährigen der erste Sommer als Betriebsleiter der Badi Isenlauf. In den beiden Jahren zuvor war er als Stellvertreter von Jens Kemper tätig, von dem sich die Stadt Bremgarten im Februar trennte. Bereits bei früheren Tätigkeiten in anderen Freibädern machte Marti Erfahrungen mit Wärmepumpanlagen. «Es ist eine gute Sache», hält er fest. «Vor allem im Frühling und im Herbst.»

Traditionell dauert die Badisaison vom Muttertag bis zum Bettag, dank der Wärmepumpanlage dauert sie in Bremgarten dieses Jahr aber erstmals länger: bis zum 30. September. Einerseits, weil in den letzten Jahren der Frühsommer meist kühl, der Herbst dafür warm war. Andererseits, um auszunutzen, dass die meisten Freibäder bereits Mitte September schliessen. «Wir hoffen, dass deren Gäste bei uns nochmals ins Wasser steigen.» Das dann garantiert immer noch 22 Grad warm sein wird.

Falscher Preis macht die Runde

Ab Samstag wird in der Badi Isenlauf in Bremgarten zwischen Einheimischen und Auswärtigen unterschieden. Erwachsene Besucher aus Zufikon, Eggenwil und Bremgarten zahlen 6.50 Franken, alle anderen 8 Franken. Bisher zahlten alle 6 Franken. «Ich möchte nochmals betonen, dass nicht die Eintrittspreise gelten, die einmal vom Stadtrat kommuniziert wurden», sagt Daniel Sommerhalder, Stadtrat von Bremgarten. Der Stadtrat schlug im Herbst vor, den Eintrittspreis für Einheimische auf 8 Franken und jenen für Auswärtige auf 12 Franken zu erhöhen. Die «Gmeind» verwarf aber einen derart hohen Aufschlag. Dennoch machen in der Bevölkerung noch immer die vom Stadtrat vorgeschlagenen Preise die Runde, sagt er.

Roger Marti hält den jetzt geltenden Eintrittspreis für gerechtfertigt. «Wir bieten viel für den Preis», hält er fest. Sein Ziel ist, jedes Jahr eine neue Attraktion für die Besucher zu bieten. In diesem Jahr ist dies die «MS Bremgarten» – ein Spielplatzgerät in der Form eines Schiffes, was gut zu einer Badi passe, wie der Betriebsleiter findet. Zudem habe es für ihn auch einen symbolischen Charakter: «Es bedeutet für unser neues Team: ‹Leinen los und Vollgas geben›.»