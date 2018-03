Neben der Stiftung Murikultur mit dem Museum Caspar Wolf kommen weitere Freiämter Kulturschaffende in den Genuss von Swisslos-Fonds-Beiträgen. Der Circus Monti, Wohlen, erhält 30'000 Franken an die Kulturproduktion «Dreambox» mit Aufführungen in Wohlen, Basel, Aarau, Winterthur, Luzern, Wettingen, Solothurn, Bern und Zürich.

Für die Eigeninszenierung «Der Drache» kann das Kellertheater Bremgarten 15'000 Franken in die Kasse nehmen. Das Künstlerhaus Boswil ist gleich dreifach auf der Liste der Beitragsempfänger: 274'000 Franken plus eine Defizitgarantie von 23'000 Franken gibt es für den Boswiler Sommer 2018. «Der Leichtigkeit des Sommers widmen sich hochstehende Kammermusikkonzerte im Rahmen des Boswiler Sommers im Künstlerhaus Boswil unter dem Motto ‹Sans Souci›», hält dazu der Regierungsrat fest.

Mit dem Projekt Orchester vom 20. bis 26. August startet das Künstlerhaus Boswil zudem ein Pilotprojekt mit dem Ziel, begeisterte Laienmusikerinnen und -musiker mit besonderen Repertoire-Entdeckungen der Orchesterliteratur zusammenzuführen. Vorgesehen ist eine generationenübergreifende Altersstruktur. Dafür stellt Swisslos 30 000 Franken zur Verfügung. 32'000 Franken gibt es schliesslich für das Spezialprojekt Piano-Festival 2018.

Insgesamt erhalten 68 Kulturprojekte im 1. Quartal auf Beschluss des Regierungsrats einen Beitrag oder eine Defizitgarantie aus dem Swisslos-Fonds. Damit fördert die Regierung ein vielfältiges kulturelles Leben im Kanton. (es)