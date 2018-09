Am vergangenen Samstagnachmittag kam es in Muri zum Freiämter 1.-Liga-Derby zwischen Muri und Handball Wohlen. Beide Teams waren nicht wie gewünscht in die neue Saison gestartet. Die Murianer hatten in drei Spielen einen Sieg und ein Unentschieden geholt, Wohlen blieb in gleich vielen Spielen gar ohne Punkte.

Und auch im Freiämter Derby gab es für die Wohler nichts zu holen. Sie mussten sich dem TV Muri auswärts mit 16:23 geschlagen geben und verbleiben damit weiterhin punktelos auf dem letzten Rang. Nach dem Derbysieg sieht dagegen die Situation für Muri besser aus. Das Team von Trainer Claude Bruggmann rangiert neu auf Platz drei und konnte mit dem Sieg Selbstvertrauen tanken.

Traumlos für Muri

Selbstvertrauen, das die Murianer gut gebrauchen können, denn am Mittwochabend steht für sie ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm: das Cupspiel gegen den NLA-Vertreter St. Otmar St. Gallen – ein Traumlos für den TV Muri. «Das ist ein sehr cooles Los, denn soweit ich mich erinnern kann, hat Muri im Cup noch nie gegen ein NLA-Team gespielt. Das wird sicher ein Highlight», sagt Muris Trainer Claude Bruggmann, der natürlich hofft, dass beim Spiel gegen den aktuellen Tabellenvierten der Nationalliga A möglichst viele Zuschauer in die Halle kommen, um sein Team anzufeuern.

Denn die Unterstützung der Zuschauer können die Murianer dringend gebrauchen. Im Gegensatz zum Fussball, wo im Cup immer mal wieder ein krasser Aussenseiter einen grossen Favoriten aus dem Wettbewerb spedieren kann, sind Coups dieser Art im Handballsport wesentlich seltener. In den allermeisten Fällen setzt sich der grosse Favorit durch.

Das dürfte wohl auch am Mittwoch so sein. Dessen ist sich auch Claude Bruggmann bewusst. «Wenn wir realistisch sind, werden wir wohl kaum eine Chance haben, wenn St. Gallen sein Spiel durchzieht. Wir werden aber nichts unversucht lassen und allenfalls auch das eine oder andere unkonventionelle Mittel einsetzen. Schliesslich haben wir nichts zu verlieren.»

Gelingt der Befreiungsschlag?

Im Vergleich zu Muri hat Wohlen kein so spektakuläres Cuplos gezogen. Das Team von Trainer Daniel Lehmann trifft am Donnerstagabend zu Hause auf das Nationalliga B-Spitzenteam Solothurn. «Natürlich hätten wir lieber ein Nationalliga A-Team gehabt wie vorletzte Saison, als wir gegen Kadetten Schaffhausen antreten durften. Aber ein NLB-Team ist auch nicht schlecht, vor allem, weil wir gegen Mannschaften aus dieser Liga eine gute Bilanz haben», so Lehmann, der auf die Saison 2016/17 anspielt. Damals hatten die Wohler auf dem Weg in die Achtelfinals gleich zwei NLB-Vertreter aus dem Weg geräumt.

Damit ihnen dies auch morgen Abend gelingt, muss eine deutliche Leistungssteigerung her im Vergleich zu den bisherigen Saisonspielen, die in der Meisterschaft allesamt verloren gegangen sind. «Wir hatten bislang noch nie vollzählig antreten können. Insbesondere haben uns einige Routiniers gefehlt, was sich dann auch bei unseren jungen Spielern bemerkbar gemacht hat», so Lehmann. «Aber trotzdem: Unsere Defensive war bis jetzt ganz in Ordnung. Darauf können wir aufbauen. Wenn es uns gelingt, unsere technischen Fehler zu reduzieren und das Glück auf unsere Seite zu zwingen, dann ist auch gegen Solothurn etwas möglich.»