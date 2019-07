Pius Wietlisbach liebt seinen Job als Schulhausabwart, und für «seine» Kinder macht er alles. Am Freitag organisierte er spontan eine Softeis-Maschine und verteilte an die 180 Schülerinnen und Schüler im Dottiker Schulhaus Hübel während fast zwei Stunden Gratis-Soft-Ice. «Es war eine spontane Aktion», sagt der 65-jährige, der in wenigen Monaten pensioniert wird. Bei der anhaltenden Hitze hätte er gedacht, den Kindern könnte eine kleine Erfrischung nicht schaden.

«Gehe nicht gerne in Ruhestand»

Die Aktion kam bei den Schülerinnen und Schüler gut an. Die meisten holten sich bei Pius nicht nur eine Glacé, sondern gleich mehrere nacheinander. Und auch die Eltern fanden die Aktion des Schulhausabwarts toll, wie er am Hägglinger Jugendfest am Abend erfahren durfte: «Ich habe viele Komplimente bekommen für meine Idee.» Seine Aktion, erklärte Wietlisbach weiter, betrachte er auch ein bisschen als Abschiedsgeschenk. Er gehe schliesslich nicht gerne in den Ruhestand, weil er seinen Job nach wie vor mit Begeisterung mache, und wolle deshalb die Kinder noch etwas verwöhnen.

Die nächste Abkühlungs-Aktion hat der umtriebige Abwart übrigens bereits gestartet. Am Montag montierte er eine Sprinkler-Anlage im Freien, damit sich dort die Kinder zwischendurch erfrischen können.