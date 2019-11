Circus Monti: «Wir hatten schon lange nicht mehr dermassen viele Standing Ovations»

Noch bis zum 24. November gastiert der Circus Monti in Zürich, bevor die Tournee 2019 vorüber ist. Es seien noch zweieinhalb wichtige Wochen, betonte Zirkusdirektor Johannes Muntwyler gestern Donnerstag vor den Medien. Doch bereits jetzt liesse sich eine positive Bilanz ziehen. «Ich will nicht angeben», sagte Muntwyler, «aber es war wirklich ein sehr erfreuliches Jahr.»

Im Vergleich zum Vorjahr einen Zahn zugelegt

122 Mal traten die Artisten des Wohler Zirkus in den vergangenen vier Monaten auf, verteilt über neun Gastspielorte. Das diesjährige Programm «Jour de fête» ist beim Publikum gemäss dem Zirkusdirektor gut angekommen. «Wir hatten schon lange nicht mehr dermassen viele Standing Ovations», berichtete Muntwyler, der daraufhin selber von der «wunderschönen Vorstellung» schwärmte, mit der man im Vergleich zum Vorjahr nochmals einen Zahn hätte zulegen können. Einen Zahn zulegen, das gelang dem Zirkus auch hinsichtlich der Zuschauerzahlen. Selbst wenn das Gastspiel in Zürich nicht optimal läuft – im Circus Monti waren 2019 mehr Zuschauer als noch im Jahr zuvor. «Auch 2018 war erfolgreich», sagte Muntwyler, «wir messen uns also mit guten Zahlen.»

Eindrücke vom Programm «Jour de fête»: