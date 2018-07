Im Freibad Bremgarten ist am Dienstagmittag aufgrund eines Defekts an der Wasseraufbereitungs-Anlage Chlorgas ausgetreten. Sechs Personen, darunter zwei Bademeister, wurden ins Spital eingewiesen.

Einsatzleiter Thomas Burger sprach davon, dass Chlorgas im ersten Moment nicht bemerkt wird. Mehrere Personen hätten aber über Atemnot geklagt. Tatsächlich erhält das Gas erst durch Kontakt mit Wasser seinen charakteristischen Geruch.

Rolf Bächtold war Augenzeuge. Bereits beim Betreten der Badi habe seine Frau angemerkt, dass es nach Chlor rieche. Doch man habe sich keine weitere Gedanken gemacht, bis die Anlage von den Verantwortlichen evakuiert wurde. Per Lautsprecher wurden die Gäste aufgefordert, das Freibad zu verlassen.

Lenz Roth, ein anderer Badegast, erzählt gegenüber TeleM1: «Ich habe gesehen, dass sich die Leute versammeln. Die Leute sind plötzlich in Panik ausgebrochen. Es hat geheissen: Chlorgas.» Alle hätte eiligst die Badi verlassen.

Sandro Arzil sass im Restaurant als er den Chlorduft bemerkte.

Am Dienstagabend war der Einsatz von Feuer- und Chemiewehr noch im Gange. Weil niemand die Sperrzone betreten durfte, konnten Badegäste ihre Habseligkeiten nicht holen, weder auf der Wiese noch in der Garderobe. Auch Parkplatz und Velo-Abstellplatz blieben gesperrt. Viele Gäste gingen in Badehosen nach Hause. So musste auch Felice Fasciano mit seinen Kindern die Fahrräder stehen lassen.