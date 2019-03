Die Freiräume rund um das Casino Bremgarten sind heute unscheinbar und vor allem geprägt vom motorisierten Verkehr. Nur während der verschiedenen Kultur-, Sport- und Marktanlässe der Stadt, über das ganze Jahr verteilt, wird der Ort für Jung und Alt lebendig. Schon länger hegte die Stadt Bremgarten die Idee, diese platzartige Fläche vor den Toren der Altstadt aufzuwerten. Denn der Blick von der Reuss auf die Silhouette der Bremgarter Altstadt – ein Ortsbild von nationaler Bedeutung – ist einmalig.

Mit der geplanten Neuorganisation der Erschliessung und Ausgestaltung als Begegnungszone soll ein attraktiver Aufenthalts- und Erholungsraum am Wasser entstehen. Im Rahmen des Wettbewerbs um die Verleihung des Evariste-Mertens-Preises zur Förderung junger Berufsleute wurden Landschaftsarchitekten eingeladen, ihre Pläne für ein entsprechendes Projekt in Bremgarten einzureichen. Die jungen Berufsleute erwartete eine gleichermassen spannende als auch knifflige Aufgabe: Die Freiräume rund um das Casinogebäude sollen ein angemessenes Gegenüber zur Altstadt bilden. Zu berücksichtigen waren dabei insbesondere die verkehrstechnischen Anforderungen, bestehende Nutzungen sowie der Markt oder die gewässerrechtlichen Rahmenbedingungen.

Dem Ort angemessene Lösungen

An zwei Jurytagen wurden 18 zur Beurteilung zugelassene Beiträge intensiv diskutiert und von ausgewiesenen Sach- und Fachjuroren beurteilt. Doris Stöckli, Vizeammann von Bremgarten, ist überzeugt: «Die Investition in ein Wettbewerbsverfahren war eine gute Entscheidung. Sie hat den Nachwuchs herausgefordert und viele Ideen wachsen lassen. Eine Investition in die Zukunft, die sich sehen lassen kann. Es wurde ein breites Spektrum an Projektideen eingereicht.»