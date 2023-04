Carreise-Anbieter Ein Jahr nach Corona: So geht es den privaten Busunternehmen im Freiamt Den Carreise-Anbietern im Freiamt scheint es gut zu gehen: Nach der Coronapandemie werden die Auslandsreisen sowie die Tagesfahrten wieder wie vor der Krise gebucht. Was sich geändert hat, sei das Kundenverhalten.

Auch die Aargauer Carreise-Anbieter wurden von der Coronapandemie betroffen. Symbolbild: Andrea Stalder

Abgesagte Veranstaltungen, fehlende Planungssicherheit und kurzfristige Reisebeschränkungen: Die privaten Busunternehmen im Aargau wurden von der Coronapandemie stark betroffen. Diese Krise haben sie aber gut überstanden, bestätigt ein grosser Carreise-Anbieter aus dem Freiamt, der anonym bleiben möchte, gegenüber der AZ.

Einfach sei es nicht gewesen. Da viele Kundinnen und Kunden oft ihre Meinung änderten und die gebuchte Reise stornierten, wurden zahlreiche Fahrten abgesagt. Nach den Lockerungen sei es aber mit den Buchungen wieder vorwärtsgegangen. Auch die Preise, die in einer ersten Phase erhöht wurden, seien mittlerweile wieder gesunken. «Bei unseren Reiseangeboten wurde nicht aufgeschlagen», so das Unternehmen.

Zufriedenstellend sei auch das aktuelle Reiseprogramm: Die Tagesfahrten sowie die Auslandsreisen werden wieder wie vor Corona gebucht. Einige Reiseziele sind beliebter als andere, doch das habe es schon immer gegeben. Was es sich geändert habe, sei das Kundenverhalten. Die Kunden sagen viel schneller ab. Ein Grund dafür sei, dass sie tendenziell älter sind: Beim Reisen, vor allem ins Ausland, seien sie vorsichtig und machen sich immer noch Sorgen.

Die AZ hat bei einer zweiten Firma im Freiamt nachgefragt, wie das Geschäft aktuell läuft. Telefonisch wurde aber keine Auskunft gegeben.

Eine der grössten Herausforderungen

Ausserhalb der Region sieht die Situation ähnlich aus. Eurobus, eines der grössten privaten Busunternehmen der ganzen Schweiz mit Hauptsitz in Windisch, sei mit dem Saisonstart sehr zufrieden: «Wir sind auf gutem Weg, schnell wieder an die Zahlen von 2019 heranzukommen», antwortet der Geschäftsführer Daniel Dicke auf Anfrage.

Covid sei wohl in jeder Hinsicht eine der grössten Herausforderungen, welche der Tourismus in der Neuzeit begegnet ist. Die Kurzfristigkeit, in welcher Reisebeschränkungen aufgehoben oder eingeführt wurden, sei sehr anspruchsvoll gewesen. Trotzdem habe Eurobus versucht, diese Zeit zu nutzen, um sich gut für die Zukunft aufzustellen.

Das Busunternehmen Eurobus sei mit dem Saisonstart sehr zufrieden. Bild: Wolfgang Wagmann

Nach Corona habe es eine Phase gegeben, in denen vor allem kürzere Reisen zu näheren Destinationen überdurchschnittlich verkauft worden sind. Zurzeit seien alle Destinationen nachgefragt: Die Kunden freuen sich wieder auf Reisen nach Rumänien, Griechenland, Portugal oder Marokko sowie nach Grossbritannien.

Bei vielen Reisen gehe es bereits um die letzten Plätze. Es wird deshalb empfohlen, früh zu buchen. «Aber auch kurzfristig können wir noch einige schöne Destinationen anbieten», schreibt Dicke weiter.

Allerdings schlage die Inflation bei den Hoteliers durch und die Kosten seien auch für den Kunden spürbar. «Für uns ist dies aber auch eine Chance. Wir sind langjähriger verlässlicher Partner der Hotels, dies hilft uns sehr im Einkauf», so Dicke. Ansonsten haben sich viele Reisen preislich überhaupt nicht verändert im Vergleich zur Covid. «Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss für die Gäste stets stimmen.»