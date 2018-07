«Wenn di euis ned wähle tüend, streikid mer druflos. Keini stod am Morge uf, keini choched meh, keini stopft es Loch im Strumpf, keini macht me s’Näscht. Wenn der Alt denn täubelet, machid mer es Fäscht.» – Man schrieb das Jahr 1958, als Rosmarie Dennler (†2015) und Yvonne Widmer im Wohler Sternensaal mit diesem Vers die Wohler Männer das Fürchten lehrten. «Ich bin nur ein armer Pantoffelheld, denn d’Regierig, das isch jetzt mini Frau. De Hushalt, d’Erziehig sind Näbesach, was ich ztue ha, seid sie mer au», malten Alvaro Casadio (†1995) und Werner Hoffmann die Zukunft des «starken Geschlechts» in düsteren Farben aus.

Die Männer kamen (noch einmal) glimpflich davon: Am 1. Februar 1959 scheiterte die erste Volksabstimmung über die Einführung des eidgenössischen Frauenstimmrechts an der Urne haushoch. Bei einer Stimmbeteiligung von 67% hatte sich 66% der Bevölkerung gegen dieses Vorhaben ausgesprochen, lediglich 33% waren dafür.

Das Frauenstimmrecht war eines der Themen, denen sich das Wohler Cabaret «Weichi Bire» vor 60 Jahren gewidmet hat. Mit seinem politisch gefärbten und oft auch kirchenkritischen Programm sorgte das Quartett nicht nur immer und immer wieder für einen vollen Sternensaal, sondern auch für volle Zeitungsspalten. «Weichi Bire» polarisierte und die Reaktionen in den redaktionellen Besprechungen und Leserbriefen blieben nicht aus.

Jetzt hat der 20-jährige Samuel Meier die Geschichte dieses Cabarets, das aus verschiedenen Gründen nur vier Jahre aktiv war, im Rahmen seiner Maturarbeit aufgearbeitet. Und er hat dabei auch viel über seinen Grossvater erfahren. Hermann Meier (†1980) war, zusammen mit dem legendären Wohler Lehrer und Journalisten Franz Schmid (†1997), für die Texte von «Weichi Bire» verantwortlich, der in der Region ebenfalls bestens bekannte Lehrer und Musikus Peter Dubler, Kallern (†2012), sass am Klavier, schrieb aber auch die eine oder andere Nummer.

«Das Cabaret ‹Weichi Bire› war das erste und bisher einzige Wohler Cabaret. Es feierte im November 1958 Premiere und füllte den Sternensaal während seiner Spielzeiten von November 1958 bis März 1959 und November 1960 bis März 1961 Wochenende für Wochenende mit seinen satirischen, zeitgenössischen und teilweise auch ein wenig frechen Nummern, die häufig einen starken lokalen Bezug hatten», hält Samuel Meier in seiner Maturarbeit fest.

Die Idee zum Unternehmen hatte Franz Schmid gehabt und er konnte nach und nach die anderen Mitglieder dafür begeistern. «Die Idee der Truppe war es, basierend auf den klassischen Cabarettraditionen im Stile von Cornichon, Voli Geiler, Walter Morat etc., ein regionales, auf das Freiamt angepasstes Cabaret zu machen», schreibt Meier in seiner Arbeit. Erklärtes Ziel sei es dabei gewesen, das Publikum zu unterhalten und nicht ständig zu belehren. Der Name «Weichi Bire» entstand aus Zufall.

Vierzehn Nummern umfasste das erste Programm, mit dem das Cabaret im November 1958 den Sternensaal wiederbelebte, in dem zuvor über Jahre keine Veranstaltungen mehr stattgefunden hatten. «Die Szenen waren kritisch und ans aktuelle Geschehen angepasst. Sie waren nicht allzu derb und böse, sondern verstanden es, die Kritik versteckt zu formulieren und in einen geeigneten Rahmen zu bringen», schreibt Samuel Meier. Die Nummern hätten neben dem inhaltlichen auch in den unterschiedlichsten Darstellungsformen überzeugt und, hält er weiter fest, «es gab neben schriftdeutschen Texten auch solche in Mundart, dazu Reime, Verse, Dialoge, Monologe, Lieder und Zitate. Das verlangte ein gebildetes Publikum, da sonst gewisse Witze gar nicht verstanden werden konnten.»

Offenbar gab es in Wohlen und der Region genügend «gebildete Leute», welche fähig waren, dem Geschehen auf der Bühne zu folgen. Die Vorstellungen waren während der Cabaret-Saison praktisch immer ausverkauft.

So begeistert das Publikum war, so gemischt waren die Kommentare in den Zeitungen. Dazu muss man wissen, dass Franz Schmid damals für die FDP-nahe «Freiämter Zeitung» schrieb, die mit dem CVP-nahen und mit der Kirche stark verbundenen «Wohler Anzeiger» im harten Konkurrenzkampf stand. Entsprechend kritisch berichtete der «Wohler Anzeiger» über «Weichi Bire», wenn er denn überhaupt berichtete. Im Laufe des zweiten Programms, das im Winter 1960/61 gespielt wurde, kam es gar zu einem eigentlichen Zeitungskrieg.

«In wenigen Zeilen schrieb KV-Rektor Eugen Bischof, dass das Programm entweder über aller Kritik oder unter aller Kritik stünde. Ihm hätten zwar die Musik und das Naturtalent Rosmarie Dennler gefallen, die anzüglichen Nummern, die antiquierten Themen und die Hammerschläge hätten ihm aber missfallen.» Als Antwort auf diese dürftige Kritik, schreibt Meier weiter, sei ein Leserbrief in der «Freiämter Zeitung» gefolgt. Dort hatte ein Leser geschrieben, es sei nicht verständlich, dass der «Wohler Anzeiger» einer breiten Leserschaft die Schilderung der Cabaret-Premiere schlichtweg vorenthalte oder sie nur so nebenbei erwähne. Der «Wohler Anzeiger» wiederum reagierte jetzt mit einer längeren, dafür noch vernichtenderen Kritik der Aufführung, worauf der freie Journalist Peter Breitschmid seinerseits in der «Freiämter Zeitung» die nächste Breitseite gegen den «Wohler Anzeiger» abfeuerte. Und so weiter.