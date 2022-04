Buttwil/Merenschwand/Senegal «Ich würde jedem sagen: Mach's!» Zwei Freiämter Freunde helfen in Kindergärten im Senegal Sarina Fischer, 21, aus Merenschwand und Elias Meier, 20, aus Buttwil verbringen drei Monate im Senegal. Dort helfen sie der Hägglingerin Marielle Furter bei ihrer Arbeit in den Kindergärten. Diese ist begeistert von den jungen Leuten. Dabei begann alles im Dottiker Blumenladen.

Sarina Fischer aus Merenschwand und Elias Meier aus Buttwil helfen der Hägglingerin Marielle Furter (links) bei ihrem Projekt Kindergardens4senegal in Sédhiou. zvg

Marielle Furter hätte schon lange gern Volontärs beschäftigt. Sie hat in den vergangenen Jahren bereits drei Kindergärten im Süden Senegals bauen können. Derzeit entsteht der Vierte. «Ich habe mir schon lange vorgenommen, einen Aushang zu machen, um jungen Leuten, beispielsweise Kantischülerinnen und -schülern, zu zeigen, dass sie bei mir ein Volontariat machen können», erzählt sie.

Doch dann kam alles ganz anders. Sarina Fischer aus Merenschwand erinnert sich: «Ich habe im Juni die Kanti fertig gemacht und wollte im Zwischenjahr in ein Hilfsprojekt nach Afrika, davon träume ich schon lange.» In der Zeitung hat sie von Furters Hilfsprojekt Kindergardens4senegal gelesen und dies auch mit ihrer Familie besprochen.

«Dann kam irgendwann im September zufällig Marielle Furter in den Dottiker Blumenladen, in dem meine Mutter arbeitet. Meine Mutter hat sie einfach angesprochen und gefragt, ob sie auch Praktika vergeben würde», erzählt die 21-Jährige lachend.

Sie waren vom ersten Tag an daheim in Sédhiou

Kurz und bündig: Sie trafen sich zum Kaffee, wurden sich schnell einig und am 1. März flogen Sarina Fischer und Elias Meier, ihr guter Freund aus Bezirksschulzeiten, gemeinsam in den Senegal. Furter erinnert sich voller Freude: «Ich hatte schon einmal eine Praktikantin hier, die litt die ganzen sechs Wochen unter dem Kulturschock. Diese beiden waren vom ersten Tag an zu Hause hier.»

Der 20-jährige Elias Meier aus Buttwil ist Milchtechnologe und begeistert vom Projekt, bei dem er helfen kann. zvg

Tatsächlich hatten sie nur einen Tag, um sich zu akklimatisieren. Danach ging es in die Kindergärten im 20'000-Einwohner-Dorf, wie Furter Sédhiou nennt. Als sie vor rund zehn Jahren ihre Arbeit im Süden Senegals aufnahm, «habe ich gesehen, dass die Kinder hier gar keine Spiele haben, um spielerisch zu lernen. Ein Teil der Kindergärtler lernt jeweils im Frontalunterricht, der andere Teil muss still sitzen und warten. Das ist absolut nicht kindgerecht», beschreibt die ausgebildete Kindergärtnerin.

Dem neuen staatlichen Lehrplan entsprechend ist das Inspektorat nun jedoch auf Furter zugekommen. Sie wurde beauftragt, möglichst viele Kindergärten in und um Sédhiou mit einer spielerischen Lernumgebung zu unterstützen. So werden die gespendeten Spiele aus der Schweiz eingesetzt, wobei sehr darauf geachtet wird, dass diese der Kultur Senegals entsprechen.

«Aus diesem Grund stellen wir auch selber Spielmaterial her, beispielsweise nicht mit Äpfeln und Zwetschgen drauf, sondern mit Kokosnüssen und Mangos. Diese dienen gleichzeitig auch als Muster und Anregung für die Lehrpersonen.» Es seien ganz einfache Spiele wie Bauklötze, Lego, Domino, Memory oder Puzzles. «Das kannten sie alles nicht.» Genau da kann sich nun auch das junge Team aus dem Freiamt einbringen.

Morgens in den Kindergärten, nachmittags unter Mangobäumen

«Am Morgen sind wir immer in den Kindergärten. Jeder von uns spielt mit einer Gruppe Kinder ein Spiel», erzählt Sarina Fischer. «Es macht sehr viel Spass, denn die Kinder sind sehr motiviert. Allerdings haben sie noch nie solche Spiele gespielt, wir müssen ihnen von Grund auf alles erklären.»

Die 21-jährige Sarina Fischer aus Merenschwand sammelt im Senegal erste Erfahrungen als Kindergärtnerin. Im Sommer will sie an der PH studieren und Kindergärtnerin oder Primarlehrerin werden. zvg / Aargauer Zeitung

Dabei besteht auch eine Sprachbarriere. Der 20-jährige Elias Meier erklärt: «Hier wird Mandinka gesprochen. Die Dreijährigen können beispielsweise meist noch gar kein Französisch. Dafür beherrschen wir unterdessen die wichtigsten Wörter in Mandinka, zum Beispiel warten, absitzen, aufstehen, wir können bis fünf Zählen und so weiter.»

Wenn die beiden von ihrer Zeit in Sédhiou erzählen, kommen sie ins Schwärmen. «Das Essen ist sehr gut hier. Für uns kocht eine befreundete Familie. Morgens gibt es Sandwiches mit Bohnen oder Erbsen, zu Mittag gibt es jeden Tag Reis mit einer anderen Sauce. Ich hätte nie gedacht, dass Reis so vielseitig sein kann», schwärmt Meier. «Danach haben wir meist den Nachmittag frei, fahren Velo, gehen spazieren oder lesen unter den Mangobäumen im Garten unserer schönen Unterkunft.»

Marielle Furter ist mit Leib und Seele in ihrem Projekt Kindergardens4senegal bei der Arbeit. zvg

Abends gehen sie fünf Minuten zu Fuss zum Haus von Marielle Furter. «Dort reparieren wir Spiele, sortieren Spenden oder stellen neue Spiele her», zählt Fischer auf. «Auf dem Weg dorthin rufen uns immer wieder Leute zu, wir sollen doch reinkommen und etwas mit ihnen trinken. Es ist ein unglaublich gastfreundlicher Ort.»

Man muss offen sein und natürlich Kinder mögen

Marielle Furter ist froh um die beiden jungen Leute aus dem Freiamt: «Ich bin manchmal schon einsam, denn hier gibt es zwar sehr freundliche Leute, aber so eine richtig tiefe Freundschaft, in der man über tiefgreifendere Themen reden könnte, gibt es kaum. Es ist toll, mich mit den beiden auszutauschen.»

Sarina Fischer spielt mit den Kindern in einem provisorischen Bambus-Kindergarten. zvg

Was würden Sarina Fischer und Elias Meier jemandem raten, der ebenfalls ein Praktikum bei Furter machen möchte? Fischer kennt die Antwort: «Ich würde sagen: Mach's!» Natürlich müsse man offen sein und Kinder mögen. Und man müsse jeden Moment so nehmen, wie er sei, das sei in Afrika ganz wichtig, bestätigt Furter. Ansonsten sei es eine super Möglichkeit, ein neues Land zu entdecken und dazu auch noch etwas Gutes zu tun.

Meier, der ausgebildeter Milchtechnologe ist und gerade ein Jahr Zivildienst hinter sich hat, findet: «Ich habe vor, in den nächsten Jahren noch einige solcher Einsätze zu leisten. Vielleicht auch wieder hier.» Zuerst werden sie aber bis am 5. Mai bei Furter arbeiten und danach drei Wochen das restliche Land erkunden. Im Sommer will Fischer ihr PH-Studium zur Kindergärtnerin und Primarschullehrerin antreten. Erfahrung dafür hat sie nun ja gesammelt.

Die Arbeiten zu Marielle Furters viertem Kindergarten im Senegal kommen gut voran. zvg

Eines, das Meier noch betonen will: «Wir haben uns anfangs Sorgen gemacht, weil es hier doch 40 Grad heiss werden kann. Aber daran gewöhnt man sich sehr schnell. Und nachts kühlt es bis 20 Grad ab, man kann also gut schlafen.» Wie zur Bestätigung kräht in dem Moment Furters Hahn Diego laut und äusserst selbstbewusst im Hintergrund.