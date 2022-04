Buttwil/Bettwil Auto kollidiert mit Motorrad Beim Abbiegen stiess eine Autofahrerin mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Ein Rettungshelikopter flog die Beifahrerin verletzt ins Spital.

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 15 Uhr auf der Seetalstrasse zwischen Buttwil und Bettwil, wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr von Bettwil kommend abwärts und wollte nach links zum Weiler Weissenbach abbiegen.

Eine der Motorradfahrerinnen musste ins Spital geflogen werden. zvg

In diesem Moment nahte von Buttwil her das mit zwei Personen besetzte Motorrad. Dieses stiess mit dem abbiegenden Auto zusammen. Die Ambulanz forderte für die Beifahrerin des Motorrades einen Rettungshelikopter an. Dieser flog die 69-jährige Frau ins Spital.

Nach ersten Angaben erlitt sie einen Beinbruch. Der gleichaltrige Fahrer der Indian-Maschine zog sich eine Hirnerschütterung zu. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. (has)