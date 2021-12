Buttwil Jahrelange Diskussion findet doch kein Ende: Buttwil möchte eine Spezialzone für Pferdesport Der Gemeinderat wollte das Umzonungsverfahren im Pfaffemoos einstellen. Doch die Bevölkerung ist anderer Meinung: Sie stimmten an der Gmeind darüber ab, dass die betroffene Parzelle in der Landwirtschaftszone künftig für Pferdesport genutzt werden kann.

In der Gemeinde Buttwil soll es eine Spezialzone für Pferdesport geben. Darüber stimmte die Bevölkerung am Freitag an der Wintergmeind ab. Eddy Schambron (2013)

Seit zehn Jahren wartet Hans Blättler darauf, dass seine Parzelle in der Landwirtschaftszone im Gebiet Pfaffemoos in Buttwil zur Spezialzone für Pferdesport umgezont wird. Nach langem Hin und Her zwischen Gemeinde und Kanton wollte der Gemeinderat nun Gewissheit. «Wir haben einen Stopp gemacht und sind mit dem Geschäft vor die Gmeind, um zu fragen, ob die Bevölkerung überhaupt will, dass es weitergeht», erklärt Gemeindeschreiber René Fischer.

Am vergangenen Freitagabend wurde deshalb der Antrag zur Einstellung des jahrelangen Umzonungsverfahrens traktandiert. Und die Abstimmung zeigte: Die Buttwilerinnen und Buttwiler möchten, dass es weitergeht, sie lehnten den Antrag nach kurzer Diskussion ab. Jetzt kann die Arbeit also weitergehen. Fischer erklärt:

«Es stehen planerische Arbeiten mit dem Kanton an. Dann wird es eine öffentliche Auflage und ein Mitwirkungsverfahren geben, wie bei einer Nutzungsplanung.»

Das neue Projekt müsse dann erneut von der Gemeindeversammlung bewilligt werden. Wann das so weit sein wird, könne man jetzt noch nicht voraussagen. Weiter wurde an der Gmeind der Kredit von 250'000 Franken für die Sanierung der Boswilerstrasse sowie das Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 102 Prozent genehmigt.

Zu verabschieden galt es in Buttwil die Schulpflege, deren Arbeit im neuen Jahr in die Hände des Gemeinderates fällt. Der Gemeinderat bedankte sich bei der Präsidentin Annelie Kramis, deren Stellvertreterin Melissa Nägeli und Mitglied Colette Schmid.