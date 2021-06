Büttikon Frontalkollision im Ortszentrum – eine Lenkerin leicht verletzt Im Ortszentrum von Büttikon kam es am Montag zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Lenkerin wurde leicht verletzt.

In Büttikon kam es zu einer Frontalkollision. Kapo Ag / Aargauer Zeitung

Auf der Sarmenstorferstrasse im Ortszentrum von Büttikon kam es am Montagnachmittag zu einer Frontalkollision. Gegen 15.15 Uhr ging bei der Kantonspolizei ein entsprechender Notruf dazu ein. Warum der Audi und der Toyota zusammengestossen waren, sei zunächst unklar gewesen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden deshalb Spezialisten der Unfallgruppe zur Beweissicherung hinzugezogen.

Eine der beiden Lenkerinnen wurde leicht verletzt. Kapo Ag / Aargauer Zeitung

Die Strasse blieb in der Folge während mehrerer Stunden gesperrt. Eine der beiden 52-jährigen Lenkerinnen wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Die Kantonspolizei Aargau bedankt sich in der Medienmitteilung ausdrücklich bei den vielen privaten Ersthelfern, die direkt nach dem Unfall erste Hilfe geleistet und für den reibungslosen Weiterverlauf des Verkehrs gesorgt haben. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: