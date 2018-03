Dieser liess sich nicht zweimal bitten und packte eine Handvoll seiner grossformatigen Werke in den Transporter. Damit er diese überhaupt ins Bundeshaus Ost brachte, musste die Schleuse für Warentransporte geöffnet werden.

Doris Leuthard, selber Freiämterin, war begeistert. «Und, Sämi, gefallen sie dir?», fragte sie ihren damaligen Bundesratskollegen Samuel Schmid, der bei der «Anprobe» gerade vorbeiging. «Schön . . . sehr schön», sagte dieser nur trocken. «Aber vermutlich hat ihm meine abstrakte Malerei gar nicht gefallen», erinnert sich Daniel Küttel lachend.

Der neuen Bundesrätin hingegen schon. So blieb es denn auch nicht bei den beiden Bildern fürs Büro: Mehrmals liess Doris Leuthard von Küttel Kunstkarten gestalten, die bei besonderen Anlässen von Bern aus in alle Welt verschickt werden. Die letzte Karte hat er eben abgeliefert: «Geerdet» hat er sein Bild getauft.

Musse zum Malen

Ein bisschen stolz, so Küttel, mache ihn die Vorstellung schon, dass Kunstkarten aus seiner Kreativküche bei irgendwelchen Persönlichkeiten in aller Welt landeten. Vor allem aber ist es auch Motivation, sich wieder stärker der Malerei zu widmen.

Denn die letzten Jahre waren für Daniel Küttel, der ursprünglich die Kunstgewerbeschule in Luzern besuchte, bei René Villiger in Sins eine Grafikerausbildung machte und später Mitbegründer der Küttel Laubacher Werbeagentur in Wohlen war, in jeder Beziehung turbulent.

Für Kunst blieb wenig Musse. Doch nun soll wieder Ruhe einkehren: Nach seinem Umzug Ende Februar von Muri in sein neues Atelier-Haus in Bünzen will er sich wieder mehr Zeit nehmen zum Malen. So soll einerseits Material für eine Ausstellung entstehen.

Andererseits ist die Arbeit mit Leinwand und Pinsel aber auch das, was seine Künstlerseele höherschlagen lässt. Genauso wie seine Streifzüge durch die Natur, die ihm die Inspiration dazu geben.