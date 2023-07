Büttikon / Sarmenstorf Einbau des Belags und eine komplett neue Kurven-Neigung – wieso der Umfahrungstrick via Uezwil nicht klappt Die Kantonsstrasse zwischen Sarmenstorf und Büttikon wird ab Montag, 10. Juli, für zwei Wochen vollständig gesperrt. Es ist der Abschluss der monatelangen Sanierungsarbeiten. Der zuständige Projektleiter erklärt, was neu ist.

Nichts mit Ferien für die Strassenbauer. Sie nützen da und dort die Gunst der verkehrsarmen Wochen für den Endspurt bei laufenden Projekten. So auch auf der wichtigen Verbindung vom Seetal ins Bünztal zwischen Sarmenstorf und Büttikon. Hier wird seit Ende Oktober 2022 gebaut, die Kantonsstrasse war einspurig jedoch stets befahrbar.

Ab Montag, 10. Juli, gibt es nun für rund zwei Wochen eine Vollsperrung: «Nach der umfassenden Sanierung der stark verkalkten Entwässerung wird jetzt der Belag komplett erneuert und auch verstärkt. Wenn wir das bei einer Vollsperrung machen können, sparen wir nicht nur Zeit und Geld, wir können für den neuen Belag auch eine bessere Qualität garantieren», erklärt Alexander Eichenberger, Projektleiter von der Abteilung Unterhalt im Kreis III.

Nach 50 Jahren wird die Neigung der Kurven korrigiert

Die heute mit rund 5000 Fahrzeugen täglich recht stark frequentierte Strasse ist vor 50 Jahren neu gebaut worden. Zuvor war sie noch nicht asphaltiert und führte ab dem Sarmenstorfer Buchwald ziemlich steil und in einer weitgehend direkten Linie hinunter nach Büttikon. Junge Sarmenstorfer haben sich dort gelegentlich zur Mutprobe getroffen: «Wer traut sich da mit dem Velo hinunter, ohne zu bremsen?»

Diese Kantonsstrasse kann ab Montag vorübergehend nicht mehr befahren werden. Bild: Toni Widmer

Das 1969 vom Wohler Planungsbüro Knoblauch erstellte und ab 1971 realisierte Neubauprojekt hat die Situation mit einer geschwungenen Linienführung deutlich entschärft. Allerdings neigt sich die Fahrbahn der drei langen Kurven teilweise nach aussen, was das Befahren mit hohen Geschwindigkeiten nicht ungefährlich macht.

Fahrlehrer haben damals ihre Schülerinnen und Schüler deshalb davor gewarnt, auf der neuen Strasse zu viel Gas zu geben. Jetzt wird optimiert: «Wir bringen im Rahmen der Belagssanierung eine Schiftung an und korrigieren das Kurvengefälle nach innen. So, wie das aufgrund der Fahrdynamik auch sein sollte», erklärt Projektleiter Eichenberger. Allerdings: Unbeschränkt Gas geben, rät er, sollte man auf dieser Strecke natürlich auch in Zukunft nicht.

Umfahrung grossräumig, Trick via Uezwil funktioniert nicht

Die Totalsperrung ab Montag, 10. Juli, betrifft den Abschnitt vom Abzweiger nach Uezwil in Büttikon bis zur St.-Anna-Kapelle auf der Krete in Sarmenstorf. Zwischen Büttikon und dem Abzweiger wird der Verkehr während der Belagssanierung einspurig geführt. Damit sind der Busbetrieb sowie der Individualverkehr nach Uezwil gewährleistet.

Die Baustelle kann allerdings nicht via Uezwil umfahren werden, diesem Trick wird mit signalisierten Fahrverboten ein Riegel geschoben. Der Zubringerdienst von und nach Uezwil ist jedoch erlaubt. Projektleiter Alexander Eichenberger rät, sich für die Fahrten vom Seetal ins Bünztal (und zurück) an die signalisierte, grossräumige Umfahrung via Bullenbergkreuzung in Wohlen zu halten oder über den Lindenberg (Fahrwangen, Bettwil, Muri) auszuweichen.

Für die Streckensanierung wird in den nächsten zwei Wochen vorerst der alte Belag abgefräst. Danach wird ein neuer, verstärkter Belag eingebracht: «Wir bauen vorerst eine Tragschicht, die es bisher nicht gegeben hat, und erst darauf den Deckbelag. Mit dieser Massnahme tragen wir der gestiegenen Verkehrsbelastung Rechnung», erklärt der Projektleiter.

Die laufende Sanierung der Kantonsstrasse Sarmenstorf–Büttikon ist übrigens erst die zweite in 50 Jahren. Laut Eichenberger ist der Deckbelag letztmals 1998 – also 25 Jahre nach dem Neubau – saniert worden.