Büttikon Nach 20 Jahren Jugendfest-Pause: Die Gemeinde soll als Zirkusstadt leuchten Im folgenden Jahr soll Büttikon endlich wieder zusammenkommen und Jugendfest feiern. Ein zehnköpfiges OK plant die Festlichkeiten unter dem Motto «Zirkus».

Unter dem Motto «Zirkus» soll das Jugendfest nächstes Jahr in Büttikon gefeiert werden. Bild: Vianne Häfeli

20 Jahre lang war es ruhig in der Gemeinde. Doch nächstes Jahr soll es endlich so weit sein: Büttikon verwandelt sich in eine farbige, leuchtende Zirkusstadt. Kinder turnen Akrobatik, fröhliche Zirkusmusik ertönt im Dorf und süsse sowie herzhafte Düfte von Kulinarik liegen in der Luft. «Es ist wieder mal Zeit, die Jugend in den Mittelpunkt zu stellen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern», sagt OK-Präsidentin Silvia Koch.

Da das Dorf mit 1100 Einwohnerinnen und Einwohnern ziemlich klein ist, ist es für die Gemeinde gar nicht so einfach, ein derartiges Fest auf die Beine zu stellen. Hilfreich ist in dieser Hinsicht auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit den Vereinen und mit der Gemeinde Uezwil, die so zum ersten Mal erfolgt. Koch erklärt: «Das Ziel ist es, mit vereinten Kräften ein grosses Fest auf die Beine zu stellen.»

Dies ist auch mit ein Grund, warum Büttikon so lange kein Jugendfest mehr feierte. Die Gemeinde war schlichtweg zu klein und der Aufwand für ein Fest zu gross. Das letzte Jugendfest im Jahr 2003 fand in Form eines Ritterfestes und im kleineren Rahmen statt. «Die Grundidee und der Ausgangspunkt waren damals anders. Es gab eine Schulhauseinweihung und dafür hat man Geld gesammelt», erzählt Koch.

In Zukunft soll wieder öfters gefeiert werden

Inzwischen ist das Dorf doch etwas gewachsen. Vor 20 Jahren gingen 41 Mädchen und Jungen in Büttikon zur Schule, heute hat sich die Anzahl auf 81 verdoppelt. Konsequenterweise ist mit dem Wachsen der Schülerzahl auch die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner gestiegen. Während damals 750 Personen Büttikon als ihren Wohnsitz bezeichnen konnten, sind es mittlerweile 1100.

Das Jugendfest 2024 soll einen Startschuss setzen, in Zukunft wieder regelmässiger zu feiern. Alle Büttiker Schülerinnen und Schüler sollen das Fest einmal in ihrer Schulzeit erleben dürfen. Silvia Koch sagt allerdings: «Wir können es nicht so beeinflussen, wie es in Zukunft sein wird. Dies hängt auch von den Leuten ab, die nach uns kommen.» Ob der Rhythmus so umgesetzt wird, steht heute noch in den Sternen. Doch mit dem Jugendfest 2024 wird ein Grundstein für die Nachfolgerinnen und Nachfolger in Büttikon gelegt.

Bereits im Jahr 2021 wollte das Dorf die lange Jugendfestpause unterbrechen und wieder Festlichkeiten veranstalten. Die Coronapandemie machte dem zehnköpfigen OK jedoch einen Strich durch die Rechnung. Geplant war ein dreitägiges Fest unter dem Motto «Kunterbunt» mit einer abschliessenden Fahneneinweihung am Sonntag. Weil die Fahnen mittlerweile schon stehen, fällt dieser Teil diesmal weg.

Programm für das Jugendfest 2024 bereits bekannt

Geplant ist das Jugendfest unter dem Motto «Zirkus» am Freitag, dem 21. Juni, und Samstag, dem 22. Juni 2024. Bereits in der Projektwoche zuvor bereiten sich die Büttiker und Uezwiler Schul- und Kindergartenkinder auf ihre Zirkusvorführungen am Wochenende vor.

Im Dorfkern rund um das Schulhaus wird ein Zirkuszelt für den grossen Auftritt der Kinder aufgestellt. Zusätzlich gibt es einen Bevölkerungsapéro mit musikalischer Umrahmung. Spiele, eine Kinderdisco und ein Lunapark sorgen für rundum Unterhaltung. In einem Festzelt im Stil eines Zirkuszeltes werden auch die Kulinarik und das gemütliche Zusammensein nicht zu kurz kommen.