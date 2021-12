Bünzen Zweijähriger Rechtsstreit beendet: Die Spielgruppe darf auch bei schönem Wetter ins Schützenhaus Der Regierungsrat entscheidet im Bünzer Rechtsstreit um die Nutzung des Schützenhauses mit einem Kompromiss zu Gunsten der Musikgesellschaft. Diese darf ihre Räumlichkeit nun saisonal der Spielgruppe überlassen. Mit diesem Beschluss kann auch der Gemeinderat leben.

Der Regierungsrat hat entschieden: Die Spielgruppe darf von März bis November das Schützenhaus an zwei Halbtagen die Woche benützen. Melanie Burgener

Pünktlich zum Jahresende kehrt in der Gemeinde Bünzen wieder Frieden ein. Fast zwei Jahre lang befanden sich Gemeinderat und Musikgesellschaft in einem Rechtsstreit. Dieser wurde nun vom Regierungsrat beendet. Er hat zu Gunsten der Musikantinnen und Musikanten entschieden, dass diese ihr Schützenhaus weiterhin der Spielgruppe zur Verfügung stellen dürfen, wenn auch nur saisonal von März bis November und auch nur an zwei Halbtagen die Woche.

Mit diesem Kompromiss können die Spielgruppe und der Verein leben. Dementsprechend gut ist die Gemütslage aktuell in der Musikgesellschaft. «Wir waren positiv überrascht vom Entscheid, freuen uns aber natürlich sehr darüber», sagt Theo Hauser, Gönner-Obmann des Vereins und zuständig für das Schützenhaus. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass sich ein Musikverein und die Kommunalpolitiker über eine Spielgruppe streiten?

Spielgruppe benützte das Schützenhaus ohne Bewilligung

Vor rund vier Jahren hat die Musikgesellschaft Bünzen das Schützenhaus von der Schützengesellschaft übernommen und benützt dieses seither als Lagerraum. Zusätzlich erhielt sie eine Bewilligung, dass die Waldspielgruppe des Dorfes die Räumlichkeit bei extremen Witterungsverhältnissen benützen darf.

Doch im Laufe der Zeit änderten sich die Bedürfnisse der Eltern. «Sie wollten keine Waldspielgruppe mehr, bei der ihre Kinder immer draussen sind», erzählt Hauser. Aus diesem Grund waren die Kinder fortan regelmässig im und weniger ums Schützenhaus anzutreffen. Hauser sagt:

«Das stört doch niemanden. Der Raum ist sowieso da, und anstatt ihn leer zu lassen, unterstützt man damit noch eine gute Sache.»

Das sieht eigentlich auch Frau Gemeindeammann Marlise Müller so. Sie begrüsse, dass es in der Gemeinde ein solches Angebot gibt. Doch an der Gesetzgebung könne auch sie nichts ändern. «Wir haben aus der Bevölkerung erfahren, dass die Spielgruppe das Schützenhaus mehr benützt, als das ursprünglich bewilligt wurde. Es war unsere Pflicht, dem nachzugehen», erklärt sie.

«Wir müssen alle gleich behandeln»

Die Entscheidungsgewalt über jenes Gebäude liegt zwar in den Händen des Kantons, da es sich ausserhalb des Baugebietes befindet. «Doch der Gemeinderat ist verantwortlich dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Und da müssen wir alle gleich behandeln», so Müller. Sie ergänzt:

«Wir erhalten auch andere Anfragen für Umnutzungen ausserhalb der Bauzone. Wir können nicht bei den einen eine Ausnahme machen und bei anderen nicht.»

So reichte die Musikgesellschaft ein Gesuch für eine Umnutzung zu Gunsten der Spielgruppe ein. Dieses wurde vom Kanton abgelehnt, wogegen der Verein vor rund einem Jahr mit einer Petition beim Regierungsrat vorging. Dieser beendet den Rechtsstreit nun. «Für den Gemeinderat ist das in Ordnung, wir akzeptieren diesen Entscheid», kommentiert Müller.

An die Öffentlichkeit gelangte die rechtliche Angelegenheit erst an der diesjährigen Wintergmeind im November. Das traktandierte Budget 2022 sah eine Kürzung der Subventionen der Musikgesellschaft von 5000 auf 3000 Franken vor. «Wenn wir den Rechtsstreit verlieren, müssen wir 2000 Franken bezahlen», begründete Gemeinderat Peter Huber damals den Entscheid.

Dagegen wurde ein Antrag gestellt, dem die anwesenden Stimmberechtigten zugestimmt haben. Auch im nächsten Jahr erhält die Musikgesellschaft 5000 Franken aus der Bünzer Steuerkasse. Die Verfahrenskosten muss sie zur Hälfte bezahlen, der Rest geht zulasten des Staats.