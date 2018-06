Die Gemeinde Bünzen betreut die beiden Familien derzeit. Die Schule hat ein Care Team aufgeboten, genauso wie jene in Boswil, sagt Marlise Müller-Dietrich, Frau Gemeindeammann von Bünzen. Man arbeite sehr gut zusammen. Die Schule in Bünzen habe die Eltern auch in einem Brief informiert. "Eltern und Kinder bekommen jede Unterstützung", sagt Müller-Dietrich.

Während der Verarbeitung kommt bereits auch die Frage auf, wie man einen solchen Unfall künftig zu verhindern gedenkt. Der Unfallverursacher missachtete den Rechtsvortritt, hatte wegen eines Maisfelds aber eingeschränkte Sicht. Wettstein meint, dieses Problem liesse sich einfach lösen: "Man müsste die Ecken abschneiden."

Der Jugendanwalt hat ein Verfahren gegen den minderjährigen Traktorfahrer eröffnet.

