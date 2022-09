Bünzen Mit nur einer Niere: Sandra Strebel ist Transplantierten-Europameisterin im Badminton Die 42-jährige Bünzerin Sandra Strebel holte sich an den Europäischen Transplantierten- und Dialysespielen im englischen Oxford die Goldmedaille im Badminton und konnte auch in anderen Disziplinen Erfolge feiern. Damit möchte sie zeigen, wie viel Lebensfreude eine Organspende bewirken kann.

Sandra Strebel aus Bünzen bringt von den Europäischen Transplantierten- und Dialysespielen in Oxford mehrere Medaillen heim. zvg

Seit über zehn Jahren berichtet die AZ immer wieder über Sandra Strebel aus Bünzen. Die heute 42-Jährige hat 2005 von ihrem Vater eine Spenderniere erhalten. Davor war sie sehr sportlich, musste dann aber eine mehrjährige Pause einlegen. Umso glücklicher ist sie, dass sie nun schon seit vielen Jahren wieder Sport treiben darf. Seit sie 2011 an ihren ersten Transplant-Games teilnehmen durfte, räumt die Bünzerin eine Medaille nach der anderen ab. Diesmal hat sie sich selber übertroffen.

Dabei war es Mitte August noch überhaupt nicht sicher, ob sie überhaupt Ende des Monats ins englische Oxford würde reisen können. Sie erzählt: «Da ich zwei Wochen vor Beginn der Spiele positiv auf Corona getestet wurde, stand meine Teilnahme auf der Kippe. Keine 48 Stunden vor Abflug habe ich unverhofft einen negativen PCR-Test abgelegt, weshalb ich doch noch an den Spielen teilnehmen konnte.»

Sie gewann alle Spiele der Damenkategorie – das war eine Premiere

Also reiste sie zum Hauptquartier der diesjährigen Spiele im College in Radley, das etwas ausserhalb von Oxford liegt. Stolz berichtet sie: «Gleich am ersten Wettkampftag, am Montag, habe ich im Badminton-Einzel die Goldmedaille gewonnen, was mir im Badminton noch nie passiert ist. Ich habe sämtliche Spiele in der Damenkategorie gewonnen.»

Am Mittwoch waren die Badminton-Doppels an der Reihe. Hier wird erkennbar, dass die Transplantiertenspiele andere Regeln haben als andere Europameisterschaften. Die Transplantierten – es gelten nur Organ- und Stammzellentransplantationen – haben eigene Qualifikationsvorschriften: «Wir dürfen nur antreten, wenn die Ärzte es erlauben, darauf wird genau geachtet», so Strebel.

Sandra Strebel gewann sämtliche Spiele im Badminton-Einzel und -Doppel und sicherte sich so die Goldmedaillen. zvg

So gelten auch für Teamdisziplinen andere Regeln. Die Bünzerin fand beispielsweise keine Schweizer Partnerin fürs Badminton-Doppel, also schloss sie sich mit einer transplantierten ungarischen Badminton-Freundin zusammen. «Wir haben ebenfalls sämtliche Spiele in der Damenkategorie und somit nochmals eine Goldmedaille gewonnen. Da wir ein internationales Team waren, zählte diese Medaille nicht zum Nationenmedaillenspiegel, was mir aber völlig egal war.»

Am Nachmittag bestritt sie die Mixed-Konkurrenz mit ihrem aargauischen Partner. Sie schieden allerdings in der Vorrunde aus. Doch Sandra Strebel ist schlicht begeistert vom Sport. So meldete sie sich am Freitag plauschhalber auch noch für Weitsprung und am Samstag für Ballwurf an. «Im Weitsprung wurde ich Vierte und im Ballwurf durfte ich nochmals aufs Podest und die Bronzemedaille in Empfang nehmen», freut sie sich herzlich.

Sie war zuvor Vorstandsmitglied der Damenriege

Sandra Strebel war erst sieben Jahre alt, als bei ihr ein hochaggressiver Krebs diagnostiziert wurde. Die erste Chemotherapie schlug nicht an. Die zweite wurde sehr viel höher dosiert. Nebenwirkungen: Gehör- und Nierenschäden. Ihre rechte Niere musste entfernt werden, 13 Jahre lang lebte die Sachbearbeiterin mit nur einer Niere. Als diese ebenfalls zu versagen begann, brauchte sie eine Spenderniere. «Glücklicherweise stimmten bei meinem Vater sämtliche Werte überein, sodass er mir 2005 eine Niere spenden konnte», ist sie dankbar.

«Vor der Operation war ich Vorstandsmitglied der Damenriege, spielte Volleyball und war Juniorentrainerin», erzählte sie bei ihrem ersten AZ-Interview 2012. «Nach der Transplantation war es für mich eine riesige Leistung, 100 Meter zu gehen. Aber irgendwann konnte ich endlich wieder mit dem Trainieren beginnen.»

An Fachvorträgen traf sie Menschen, die ihr Schicksal teilen. «Sie machten mich darauf aufmerksam, dass es im Schweizerischen Transplantiertenverein auch eine Sportabteilung gibt.» Sie trat dem Verein bei und bekam schon bald die erste Einladung zu den Weltspielen im Sommer 2011 in Göteborg.

«Organspenden bewirken Glück und Lebensfreude»

Sie war körperlich fit und schaffte es gleich im ersten Anlauf aufs Treppchen: Im Badminton-Doppel gewann sie die Silbermedaille. An den Winter World Transplant Games 2012 im Wallis ergatterte sie dazu die Silbermedaille im Slalom und im Parallel-Slalom.

Seither tritt sie fast jedes Jahr an internationalen Wettkämpfen an. Wegen Corona musste sie zwar zweieinhalb Jahre darauf verzichten, nun konnte sie in Oxford jedoch beweisen, dass sie immer noch fit ist. Schon 2012 sagte sie: «All das hat nur wegen dieser Spenderniere geklappt. Ich möchte die Menschen darauf aufmerksam machen, wie viel Glück und Lebensfreude eine Organspende bewirken kann.»