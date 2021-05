Bünzen Grossbrand: Im ehemaligen Restaurant Rössli steigen Flammen und Rauch auf Die frühere Gaststätte brennt am Sonntagnachmittag lichterloh. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht geklärt.

In Vollbrand: Das ehemalige Restaurant Rössli Leserreporter / Mani Pfulg

Am Sonntagnachmittag steht ein grösseres Gebäude in Bünzen im Vollbrand. Im obersten Stock lodern die Flammen und es steigt dicker Rauch auf. Das Gebäude, das in Bünzen brennt, ist das ehemalige Restaurant Rössli.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen- Leserreporter / Mani Pfulg

Gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau sind beim Brand keine Personen zu Schaden gekommen. Das Gebäude ist aktuell unbewohnt. Die Feuerwehr Bünzen war mit einem grösseren Aufgebot vor Ort. Wie Bilder zeigen, konnte sie den Brand unter Kontrolle bringen. Zu Hilfe eilte auch noch die Feuerwehr Muri mit einem Wassertransport.

Warum es zum Brand kommen konnte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, wie die Kantonspolizei auf Anfrage der AZ mitteilte. (cri)

