Bünzen Ein neues Motocross im Freiamt: Wieso der Verein Waldhorst Sodbreite das Wagnis eingeht Der Verein «Waldhorst Sodbreite» im kleinen Bünzer Dorfteil Waldhäusern wagt sich am Wochenende an seine erste Motocross-Veranstaltung. Die Organisatoren des Rahmenprogramms und Rennbetriebs erzählen, wie der Event zustande kam.

Motocross-Fahrer sind keine Kamikazes. Auch Amateure, die nicht um nationale oder internationale Ehren kämpfen, bereiten sich seriös auf die Rennen vor und investieren viel in ihre körperliche und geistige Fitness. Dennoch gelten Motocross-Fahrer nach wie vor als «echli verruckti Sieche», weil sie im Gelände weder enge Kurven noch zünftige Sprünge scheuen.

Organisatoren Clay Weber (links) und Roman Schmid vom Verein «Waldhorst Sodbreite» Waldhäusern Bild: Toni Widmer

Das sind auch Roman Schmid und Clay Weber, die Gründungsmitglieder und treibende Kräfte im Verein «Waldhorst Sodbreite». Sie haben sich zum Ziel gesetzt, mit verschiedenen Anlässen das Dorfleben im Bünzer Dorfteil Waldhäusern zu bereichern.

Mit einem Motocross auf unbekanntes Terrain

Nach verschiedenen Events – unter anderem organisiert der Verein regelmässig die Bundesfeier und hat zum letzten «Eidgenössischen» ein Public Viewing veranstaltet – wagen sich die «Waldhorster» jetzt auf unbekanntes Terrain: «Wir sind im vergangenen Jahr von Ueli Hilfiker, der mit seiner Gattin Gisela seit Jahren für das Motocross Wohlen verantwortlich zeichnet, angefragt worden, ob wir bei uns ein Cross durchführen könnten», erzählen Schmid und Weber.

Obwohl beide Benzin (und Diesel) im Blut haben, hätten sie vorerst «schon noch zwei, drei Stunden» überlegen müssen, dann aber das Projekt mit Begeisterung angepackt: «Wir waren davon überzeugt, dass eine solche Veranstaltung in unserer motorsportbegeisterten Region mit den traditionellen Cross in Wohlen und Muri auf ein gutes Echo stossen würde. Bevor wir das Vorhaben an die grosse Glocke hängten, haben wir seriös abgeklärt, ob wir von den zuständigen Behörden auch die entsprechenden Bewilligungen erhalten würden.»

Das lief problemlos. Der Gemeinderat Bünzen steht dem Projekt positiv gegenüber. Und auch der Kanton erteilte grünes Licht für die Sperre der Verbindungsstrasse Waltenschwil-Bünzen für die Zeit des Events. Bereits Ende 2022 wurden die ersten Weichen gestellt.

Roman Weber, der das Land für Rennstrecke und Rahmenprogramm zu Verfügung stellt erklärt: «Wichtig war, dass die Fruchtfolge auf den rund 8 Hektaren die wir für den Anlass beanspruchen, entsprechend angepasst wurde. Wir können ja nicht über Kartoffeläcker oder durch Maisfelder preschen.»

Rahmenprogramm und Rennbetrieb getrennte Bereiche

Der Verein «Waldhorst Sodbreite» ist an der Veranstaltung für die Infrastruktur und den Betrieb des Rahmenprogramms – also für Festwirtschaft und Unterhaltung – zuständig. Den Rennbetrieb organisiert Christian Chanton. Der ehemalige erfolgreiche Motocross-Profi aus dem solothurnischen Günsberg veranstaltet hauptberufliche solche Events in Zusammenarbeit mit dem SAM (Schweizerischer Auto- und Motorradfahrerverband).

Mit einem Team von rund 30 Leuten sowie der entsprechenden Infrastruktur sorgt er in Waldhäusern für den Auf- und Abbau der Rennstrecke sowie einen regulären und sicheren Rennbetrieb.

Christian Chanton ist für den Rennbetrieb verantwortlich. Bild: Toni Widmer

Am Start werden am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September rund 350 bis 400 Fahrer aus dem gesamten Amateurbereich (Oldtimer, Senioren, Hobbyfahrer in verschiedenen Kategorien) stehen. Daneben wird in der Kategorie Seitenwagen auch um die Schweizermeisterschaft gekämpft.

Flexibles Essensprogramm dank regionalen Lieferanten

Als eines der Highlights bezeichnet Christian Chanton das Cross-Country Rennen vom frühen Samstagabend. Die Rennfahrer sind auf strassenzugelassenen Enduro-Maschinen unterwegs und absolvieren neben der Rennstrecke eine Zusatzschlaufe mit Hindernisparcours.

Für Festwirtschaft und Rahmenprogramm hat der Verein «Waldhorst Sodbreite» rund 50 Helferinnen und Helfer rekrutieren können. «Weil wir nicht wissen, was uns bezüglich Besucheransturm erwartet, sind wir beim Essen (Spiessbraten, Pommes frites, Grilladen, Motocross-Hörnli) und Trinken sehr flexibel aufgestellt. Das funktioniert vor allem auch deshalb, weil wir ausschliesslich mit Lieferanten aus der Region zusammenarbeiten», halten Clay Weber und Roman Schmid fest.

Mit dem Aufbau der Rennstrecke ist Anfang Woche begonnen worden. Bild: Toni Widmer

Eröffnet wird die Veranstaltung in Waldhäusern bereits am Freitagabend mit einem «Feierabend-Bier» in der Festwirtschaft. Am Samstag werden die Motoren um 7.15 Uhr für die ersten Trainings gestartet, der Rennbetrieb läuft ab 10.15 bis 18.45 Uhr. Am Abend spielt im Festzelt eine Liveband. Am Sonntag finden ab 7.30 Uhr die Trainingsläufe statt, die Rennen starten ab 10.30 bis 17.30 Uhr.

Parkplätze gibt es vor Ort, die Zufahrt ist wegen der Sperrung ab Waltenschwil nur über Bünzen möglich. Auch mit dem öffentlichen Verkehr ist die Rennstrecke erreichbar: der Busbetrieb zwischen Waltenschwil und Bünzen wird trotz Strassensperrung aufrechterhalten.