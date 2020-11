Bühne frei für die Kleingeldprinzessin

«Sie ist natürlich, authentisch und locker.» - «Ich habe sie vor 15 Jahren gehört, …heute habe ich sie immer noch im Ohr.» - «Ich bin überrascht, ich hätte nicht erwartet, dass das Konzert so gut wird», mit diesen Worten beschreiben die Konzertbesucher und Konzertbesucherinnen den Auftritt von Dota Kehr. An diesem Abend sind alle Plätze ausverkauft. Das Bedürfnis der Menschen, Livemusik zu hören, ist nicht zu übersehen.

Dota Kehr – besser bekannt als die «Kleingeldprinzessin». Unter diesem Namen ist sie auch in die Musikbranche eingestiegen. Mit der Strassenmusik hat sie gelernt, dass selbstbewusstes Auftreten der Schlüssel zum Erfolg ist. Sie hat Medizin studiert, doch schnell bemerkt, dass das nicht das Richtige für sie ist. Deshalb hat sie sich ganz der Musik gewidmet.

Auch der Gitarrist ist in seinem Element. Das zwischen seinen Lippen eingeklemmte Plektrum und der gesenkte Kopf zeigen, mit welch einer Konzentration er am Musizieren ist.

Im ersten Moment hat sie die Augen geschlossen und ist tief in ihrer Welt versunken. Sie kennt die Emotionen, fühlt sie und erlebt sie, denn es sind ihre Lieder. Im nächsten Moment ist ihr Blick auf das Publikum gerichtet. Mit witzigen Liedern wie «und jetzt weiss ich, wir müssen doch noch nicht untergehen, denn ich hab’ schwangere Frauen im Baumarkt gesehen» unterhält Dota Kehr das Publikum erfolgreich. Sie ist offen, geniesst es auf der Bühne zu stehen und ist verliebt in die Musik. Ihr Lächeln verschwindet nahezu den ganzen Abend nicht aus ihrem Gesicht.

«Grenzen» ist dabei das Lied, auf das sie am meisten stolz ist. Sie hat lange daran geschrieben. Schwierig fand sie es, sich einem solch grossen und ernsten Thema zu nähern. «Ein Lied ist kurz und knapp. Man hat so wenig Platz. Es ist nicht wie ein Zeitungsartikel, in dem man die Hintergrundgeschichte und die Pro und Contra Argumente erläutern kann», meint Dota Kehr.

Bittere Wahrheit in süssen Worten

In rund vier Minuten schafft es die Sängerin, das Wichtigste auf den Punkt zu bringen und mit aktuellen Themen und Problemen die Menschen anzusprechen. Dabei benutzt Dota Kehr eine bildhafte Sprache. Inspiriert wird sie lediglich von einem Melodiefetzen oder einer Formulierung, die sie dann erweitert. Zudem ist in ihren Liedern immer eine Botschaft enthalten, die ehrlich, kraftgebend, aber auch kritisch gegenüber der heutigen Welt sein kann. Diese Merkmale geben ihren Liedern eine spezielle Wirkung und ziehen die Zuhörer und Zuhörerinnen in ihren Bann.

«Mascha Kaléko» von Dota Kehr

Dieses Jahr hat Dota Kehr ein Album veröffentlicht, auf dem sie ausschliesslich Gedichte von der jüdischen Dichterin Mascha Kaléko vertont hat. Dass die Umsetzung von literarischem Werk in Musik einwandfrei funktionieren kann, beweist Dota Kehr an diesem Abend mit sieben kurzen Vertonungen. Sie macht fremde Texte zu ihren eigenen Liedern. Mit ihrer beruhigenden Stimme und der wunderschönen Poesie von Mascha Kaléko berührt sie die Menschen tief und entführt sie in eine andere Welt.

«Und dann schläfst du ein»

Ihre Sonderheit unterstreicht die Kleingeldprinzessin, als sie anfängt ein Kinderlied zu singen. «…aber ich singe es völlig unabhängig davon, ob Erwachsene oder Kinder da sind, ich singe es einfach gerne», begründet sie ihre Liedauswahl. Auch eine Kostprobe von ihrem neuen Album, welches im Mai erscheinen wird, gibt sie dem Publikum. Nächstes Jahr plant sie wiederzukommen, sofern es die Corona-Pandemie erlaubt. Doch bis dahin möchte sie es geniessen, auf der Bühne zu stehen und meint deshalb: «Ach, das schaffen wir doch. Es gibt doch auch noch andere Katastrophen.»