Bücher müssen auch in Quarantäne und werden desinfiziert

Was für viele Menschen in diesen Tagen gilt, müssen jetzt auch Bücher, Zeitschriften und andere Medien in der Gemeindebibliothek Wohlen über sich ergehen lassen – Quarantäne. Seit Dienstag darf die Bibliothek unter Einhaltung von gewissen Schutzmassnahmen wegen des Coronavirus ihren Kunden einen Abhol- und Lieferservice anbieten. Immerhin werden die zurückgebrachten Bücher nicht für zwei Wochen, sondern nur für 72 Stunden aus dem Verkehr gezogen und gereinigt. Für jeden Tag steht eine separate Kiste zur Verfügung.