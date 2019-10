Budget 2020: Zurück auf Start

Derzeit liegt der Steuerfuss bei 110 Prozent. Die Erhöhung auf 115 Prozent lehnte das Stimmvolk zwei Mal an der Urne ab, was den Gemeinderat nicht davon abhielt, für das Budget 2020 wieder 115 Prozent vorzusehen.

Damit endete die gestrige Einwohnerratssitzung bereits kurz nach 20 Uhr, und der Ball geht zurück an den Gemeinderat. Geht es nach dem Willen der Befürworter des Rückweisungsantrags, soll dieser nun das Budget so überarbeiten, dass nur ein Steuerfuss von 113 Prozent vorgesehen ist und im Vergleich zur jetzigen Vorlage rund 700'000 Franken eingespart werden.

Gebracht hat es nichts, ausser dass er damit einige seiner Ratskollegen vor den Kopf gestossen hat. Bei einem absoluten Mehr von 18 folgten 19 Einwohnerräte dem Antrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) und wiesen das Budget 2020 zurück an den Gemeinderat. 16 waren gegen diesen Schritt.

Dann wandte er sich direkt an jene Ratskollegen, die gestern Abend nicht über das Budget und allfällige Kürzungen diskutieren wollten, sondern diese Aufgabe lieber dem Gemeinderat überlassen. «Wer dies befürwortet, ist im Rat noch nicht angekommen.»

«Das ist eine Sau-Mode!» CVP-Einwohnerrat Harry Lütolf wurde während seinem Votum emotional. Gleich zwei Mal benutzte er dieses Satzfragment beim verzweifelten Versuch, die Rückweisung des Budgets 2020 an den Gemeinderat abzuwenden.

Wir müssen rigoros sparen, und wir brauchen gute Steuerzahler in Wohlen.

Darum werde es unabdingbar sein, nach der starken Investitionsphase dem Schuldenabbau höchste Priorität zu geben. «Dafür ist die Erarbeitung von Ertragsüberschüssen von zentraler Bedeutung», so Gregor weiter.

Aus den anschliessenden Fraktionsmeinungen ging klar hervor, dass man die Arbeit des Gemeinderates in Sachen Aufgaben- und Finanzplanung anerkenne, aber die dazu veranschlagten 115 Steuerprozente stiessen vielen Einwohnerräten doch sauer auf. Peter Christen (SVP) machte für seine Partei klar, dass diese am Steuerfuss von 110 % festhielte und: «Wir müssen rigoros sparen, und wir brauchen gute Steuerzahler in Wohlen.»

Auch Thomas Hoffmann (FDP) äusserte kritische Worte, denn der Gemeinderat habe nicht nur die Aufgabe, den Finanzplan zu erstellen, sondern gleichzeitig ein Tätigkeitsprogramm zu entwickeln, das zur Erreichung der gesetzten Ziele führe. An die Adresse der Linksparteien richtete er seine Mahnung: «Um diesen Finanzplan umzusetzen, reicht eine Erhöhung des Steuerfusses auf 115 % nicht aus.»

Grüne, GLP und SP hatten in ihren Voten die Verantwortung für die nächste Generation betont und nahmen dazu den höheren Steuerfuss in Kauf, während Ruedi Donat (CVP) dazu aufrief, unternehmerisch zu denken und mit einer bewussten Verschuldung zu kalkulieren.