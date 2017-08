Dieser Lehrer muss sich bei der Arbeit wie in der Hölle gefühlt haben. Zehn Jahre war er an einer Schule in Bremgarten tätig. In den letzten zwei Jahren fühlte er sich aus immer neuen Gründen aufs Schwerste gemobbt und in seiner Persönlichkeit verletzt. Im Sommer 2013 reichte er die Kündigung ein – um die Schule danach auf 25'180 Franken Schadenersatz und 10'000 Franken Genugtuung (plus Zinsen) zu verklagen.

Eines vorweg: Anstatt die Entschädigungen zu kassieren, muss der Lehrer nun Prozesskosten von fast 15'000 Franken bezahlen. Nachdem das Aargauer Verwaltungsgericht seine Klage abgewiesen hatte, blitzte seine Beschwerde Ende Juni vor Bundesgericht ab.

Die Ablehnungen sind eine Klatsche für den Lehrer. Denn die Liste der Vorwürfe, die er an seine Schule richtet, insbesondere an den Schulleiter und zwei Stufenleiter, ist lang. Was hier folgt, sind die Hauptstreitpunkte.

Der Lehrer fühlte sich gemobbt, weil...

... die Stufenleiterin den Dienstweg verletzt hatte. Gewisse Schüler hatten Probleme mit dem Lehrer und wendeten sich an die Stufenleiterin. Sie nahm die Reklamationen entgegen, anstatt die Schüler zum Lehrer zu schicken. ... ihn der Schulleiter fallen gelassen habe. ... er 2011 ein massiv schlechteres Zwischenzeugnis erhielt als 2008 und er zum Entwurf nicht habe Stellung nehmen können. ... der (neue) Stufenleiter ihn mehrfach angelogen habe, um ihm zwei von ihm gewünschte Tastaturstunden nicht geben zu müssen. ... seine jahrelangen Verdienste als Klassenlehrer in einem weiteren Zwischenzeugnis nicht gewürdigt worden seien und er das Zeugnis mit grosser Verspätung erhalten habe. ... der Stufenleiter ihn nicht vor Eltern-Angriffen geschützt habe. Der Vater einer Schülerin hatte sich über Zustände an der Schule beklagt, darunter auch über den Lehrer, der die Schülerin in Mathematik unterrichtete. Der Stufenleiter habe im Gespräch mit den Eltern nicht alle Vorwürfe gegen ihn geklärt, sondern sie für ein weiteres Gespräch an ihn verwiesen. ... er nach längerem Krankheitsausfall wieder Teilzeit arbeiten wollte, der Stufenleiter das aber habe verhindern wollen. ... anonyme Vorwürfe von Eltern beim Stufenleiter eingingen und dieser ihm nicht mitteilen wollte, von wem die Vorwürfe stammten. ... sich der Stufenleiter geweigert habe, einen Kompromiss schriftlich festzuhalten. In der krankheitsbedingten Abwesenheit des Lehrers gab sein Stellvertreter zwei Schülern die Note 1. Nach seiner Rückkehr einigten sich Stufenleiter und Lehrer, die Noten nur zur Hälfte anrechnen zu lassen. Der Stufenleiter habe das nicht schriftlich festhalten wollen, um ihm vielleicht später in den Rücken zu fallen und damit Elternreklamationen auszusetzen. ... er eine seiner Ansicht nach unbegründete Mahnung kassierte. Die Schule begründete die Mahnung damit, der Kläger habe die Kontakte zu einem Case Manager abgebrochen, der bei der Rückkehr des zuvor krankgeschriebenen Lehrers helfen sollte. ... die Schule seine Persönlichkeit verletzt habe. Im Arbeitszeugnis, das er nach seiner Kündigung erhielt, seien unzulässige Verschlechterungen, falsche Angaben zur Tätigkeit und ein Code enthalten gewesen. Ausserdem habe es die Schule die Kommunikation verweigert, den Prozess verzögert und sein rechtliches Gehör verletzt. ... die Schule ihn nach seinem Abgang bei der Polizei mit negativen und teils falschen Aussagen belastet habe. ... ein Mitglied der Schulpflege ihn bei jeder Sitzung zum Thema gemacht und nach negativen Neuigkeiten gefragt habe, der Stufenleiter ihm aber nicht sagen wollte, wer das Mitglied war. ... ihm die Schule mitgeteilt habe, man werde ihn voraussichtlich entlassen.

Nur ein Hinweis auf Mobbing

Das Verwaltungsgericht stellte nur in einem Punkt Hinweise auf Mobbing fest – im Fall der angekündigten Kündigung. Das Verhalten der Schule erwecke den Eindruck, sie habe den Lehrer unter dem Vorwand einer Strukturreform loswerden wollen, obwohl der Grund das mangelhafte Verhalten des Lehrers war.

In allen anderen Punkten gab das Gericht der Schule recht. Der Schulleiter habe sich um die Anliegen des Lehrers gekümmert. Das Problem der nicht erteilten Tastaturstunden basiere wohl auf einem Missverständnis. Der neue Stufenleiter sei im Ausstellen von Zwischenzeugnissen wegen mangelnder Erfahrung wahrscheinlich unsicher gewesen, was er ins Zeugnis schreiben durfte. Konflikte mit Eltern gehörten zum Alltag. Damit müsse gerade ein erfahrener Lehrer umgehen können, solange die Situation nicht eskaliere.

Anonyme Eltern zogen Vorwürfe zurück

Auch bestehen laut Gericht keine Hinweise darauf, dass der Stufenleiter den Wiedereinstieg des Lehrers verhindern wollte. Der Stufenleiter handelte auch korrekt, als er die Anonymität der Eltern wahrte, die sich über den Lehrer beschwert hatten; dies, weil die Eltern sich im Vertrauen an ihn gewandt hatten und sie die Vorwürfe zurückzogen, als er sie an den Lehrer verwies. Weiter sei es reine Spekulation, dass der Stufenleiter den Kompromiss zur Note 1 nicht schriftlich habe festhalten wollen, um den Lehrer allfälligen Elternreklamationen auszusetzen. Sie hatte auch nachvollziehbare Gründe, den Lehrer zu ermahnen, weil er den Kontakt zum Case Manager abgebrochen und damit nicht auf eine erfolgreiche Rückkehr mitgearbeitet hatte.

Das Gericht erkennt auch im Arbeitszeugnis kein Indiz auf Mobbing. Zwar hat sich ein Fehler bezüglich der Tätigkeit des Lehrers eingeschlichen. Diesen korrigierte die Schule aber, eine nahmhafte Verzögerung entstand deswegen laut Gericht nicht. Die Verzögerungen habe der Lehrer sich selbst zuzuschreiben, weil er auf einer ausführlicheren Schlussformel bestanden hatte. Auf Dankesworte und Zukunftswünsche besteht jedoch kein Anspruch.

Als Elternbriefe mit angeblich ehrverletzendem Inhalt auftauchten, reichte die Schule Anzeige gegen unbekannt ein. Die Polizei lud auch den Lehrer vor, um eine Aussage zu machen. Die Schule hielt vor Gericht fest, Schul- und Stufenleiter hätten nur Aussagen im Zusammenhang mit der Anzeige gemacht. Auch in diesem Punkt sah das Gericht keine Hinweise auf Mobbing. Und schliesslich sei das Verhalten des Schulpflegemitglieds, das immer über den Lehrer sprechen wollte, nicht belegt.

Schule muss sich Vorwürfe gefallen lassen

Die Schule verhielt sich aber nicht immer vorbildlich, obwohl sie fast in allen Punkten recht bekam: So hat die Stufenleiterin den Dienstweg tatsächlich verletzt, als sie die Schülerreklamationen entgegennahm. Dasselbe tat sie aber auch in anderen Fällen, weshalb man laut Gericht nicht von einem feindlichen Verhalten dem Lehrer gegenüber sprechen kann. Auch mutet es seltsam an, dass die Stufenleiterin die Änderungswünsche des Lehrers zum Zwischenzeugnis 2011 nicht behandeln wollte. Das Gericht schreibt, das Verhalten der Schule sei "in bestimmten Situationen nicht adäquat" gewesen. Es seien aber zu wenig und zu wenig gravierende Fehler gewesen, als dass man von Mobbing sprechen könne.

Die Verwaltungsrichter kamen zum Schluss, der Kläger habe hinter jeder Aussage und in jedem Verhalten von Schulleitung und Schulpflege einen persönlichen Angriff vermutet. Er habe ein tiefes Missbehagen entwickelt. Prompt bekam er psychische Probleme und fiel ein Jahr aus. Laut den Richtern war aber nicht die Schule schuld an seiner Not.

Kein schlechter Lehrer

Mit den Schülerbeschwerden im Frühling 2011 hatte die Leidensgeschichte des Lehrers ihren Lauf genommen. Ein schlechter Lehrer war er aber offenbar nicht: Das Zwischenzeugnis 2008 attestiert ihm ein wertschätzendes, kooperatives und tadelloses Verhalten gegenüber Schule und Schülern. Über die Gründe für das Verhalten des Lehrers ab 2011 kann man nur rätseln.

Bundesgerichtsurteil 8C_251/2017