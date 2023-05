Bremgarten/Muri «Bei uns im Aargau herrscht Wildwuchs»: SP-Co-Präsident Dietrich fordert Einführung eines kantonalen Feiertags am 1. Mai Die 1.-Mai-Feier der SP-Bezirksparteien von Bremgarten und Muri wartete unter anderem mit Reden des Aargauer Parteipräsidenten Stefan Dietrich und von SP-Schweiz-Co-Präsident Cédric Wermuth auf. Der Anlass fand heuer in Bremgarten statt.

Der Aargauer SP-Co-Präsident und Bremgarter Stefan Dietrich bei seiner 1.-Mai-Rede im Bremgarter Zeughaussaal. Bild: Marc Ribolla

Eigentlich wollten die Genossinnen und Genossen der SP-Bezirksparteien von Bremgarten und Muri ihre traditionelle 1.-Mai-Feier am Montagabend auf dem Bremgarter Schellenhausplatz abhalten. Das zu regnerische Wetter zwang aber dazu, einen Teil der Veranstaltung in den nebenan gelegenen Zeughaussaal zu verlegen. Der Stimmung unter den rund 100 Anwesenden tat dies aber keinen Abbruch.

Denn die Ansprachen der Rednerinnen und Redner blieben auch unter Dach statt unter freiem Himmel prägnant. Für einen der Redner war die Maifeier besonders speziell – Stefan Dietrich. Der Bremgarter Grossrat ist seit rund einem Jahr Co-Präsident der SP des Kantons Aargau und konnte so die Maifeier in offizieller Mission für einen Auftritt in seiner Heimat nutzen.

«Die soziale Lage wird sich auch bei uns verschärfen»

Er erinnerte in seiner Rede an die Bedeutung des 1. Mai und auch daran, dass dieser in der Schweiz als gesetzlicher Feiertag nur kantonal und nicht einheitlich geregelt ist. Und er stellte deswegen auch eine Forderung. Dietrich meinte: «Bei uns im Aargau herrscht ein Wildwuchs. Im Kanton wird einerseits gearbeitet, einige haben frei, andere arbeiten nur vormittags. Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in unseren Nachbarkantonen arbeiten und im Aargau wohnen, haben arbeitsfrei. Es wird Zeit, dass sich dies ändert und wir den Wildwuchs beenden.»

Um die 100 Besuchende kamen in Bremgarten am Montag an die 1.-Mai-Veranstaltung der SP. Bild: Marc Ribolla

Der Wert der Arbeit müsse auch im Kanton anerkannt werden und die Arbeitnehmenden Wertschätzung erfahren. «Es geht uns um Respekt. Wir fordern die Überwindung des kantonalen Wildwuchses und die Einführung des 1. Mai als einheitlichen kantonalen Feiertag», so SP-Co-Präsident Dietrich.

In seiner Rede nahm der Bremgarter zudem Bezug auf jüngste Krisen wie die Pandemie, den Ukraine-Krieg und die gestiegene Inflation. Dietrich: «Die soziale Lage wird sich auch bei uns verschärfen. Es ist wichtig und dringend, dass wir die Lasten und Folgen des Krieges und der Krisen – hier bei uns – sozial gerecht verteilen. Lasst uns gemeinsam und solidarisch für mehr Lohn, mehr Rente und Gleichstellung einstehen.»

Die Kultur der Verantwortungslosigkeit beenden

Nebst Lokalmatador Dietrich und SP-Grossrätin Simona Brizzi (Ennetbaden) hielt wie schon in früheren Jahren der heutige SP-Schweiz-Co-Präsident Cédric Wermuth eine Rede in Bremgarten. Kurzfristig krankheitshalber passen musste SP-Grossrätin Colette Basler (Zeihen).

In seiner Rede thematisierte Wermuth vor allem die jüngste Bankenrettung. «Der Fall Credit Suisse zeigt, dass wir heute nicht in einer vollkommenen Demokratie leben, sondern in einer stark beschnittenen Demokratie. Um es noch deutlicher zu sagen: Es ist eine Demokratie in Geiselhaft der Grossbanken und Finanzmärkte.»

Cédric Wermuth spricht in Bremgarten an der 1. Maifeier. Bild: zvg

Wermuth fragte, wo jetzt die Manager seien, die hinstehen und zu ihren Fehlern stünden. «Die Kultur der Verantwortungslosigkeit für die Chefetagen, diese bürgerliche Politik der Verantwortungslosigkeit muss ein Ende haben. Gerade angesichts der Inflation und der Klimakrise, die überall auf der Welt genau die Ärmsten der Gesellschaft am stärksten treffen, ist es unsere Aufgabe, das Schweigen über die Armut zu durchbrechen – auch in der reichen Schweiz», hielt Wermuth fest.