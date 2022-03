Bremgarten/Limmattal Die erste Limmattalbahn ist da: Schwertransporter liefert das Tram von Spanien nach Bremgarten Im kommenden Dezember soll sie in Betrieb gehen, die neue Limmattalbahn. Die Tramlink-Fahrzeuge wurden eigens dafür in Spanien angefertigt und werden nun in die Schweiz transportiert. Die erste Bahn wurde am Mittwochmorgen in Bremgarten abgeladen.

Die erste Limmattalbahn wurde direkt aus Valencia, Spanien, nach Bremgarten geliefert. Hier bleibt sie und die sieben weiteren Tramlink-Fahrzeuge, bis die Strecke und das Depot in Dietikon bereit sind. Melanie Burgener

Der Chauffeur im Postauto staunte nicht schlecht, als er am Mittwochmorgen sein gelbes Fahrzeug wie üblich kurz vor 10 Uhr in die Einfahrt beim Bahnhof West in Bremgarten lenkte. Gespannt schaute er aus seinem Fenster auf die Männergruppe in orangen Leuchtwesten. Während er angerollt kommt, machen sie den Weg frei.

Viele der Versammelten sind Mitarbeitende der Aargauer Verkehr AG (AVA). Einzelne andere sind heute privat mit ihren Kameras hier, weil sie vom Spektakel Wind bekommen, dass sich hier gleich abspielen wird. Bald sollen drei Schwertransporter aus Spanien einfahren – geladen mit wertvoller Fracht. Sie liefern die allererste Limmattalbahn, die ab Dezember auf der neuen Strecke zwischen Zürich–Altstetten und Killwangen–Spreitenbach verkehrt.

Dass dieser Moment neugierige Zuschauende anzieht, kann Michael Briner, Kommunikationsverantwortlicher der AVA, verstehen. Wie diese Neuigkeit jedoch die Runde gemacht hat, weiss er nicht. «Wir haben nicht offiziell verkündet, dass das Tramlink-Fahrzeug heute angeliefert wird. Aber es scheint, als ob solche Informationen immer ihren Weg finden», sagt er lachend.

Für den Transport wurde die Bahn in drei Teile zerlegt. Der erste ist am Mittwochmorgen um 10.30 Uhr beim Bahnhof West eingetroffen. Melanie Burgener

Dann bekommt einer der Anwesenden den ersehnten Anruf: «Der erste Lastwagen von Mellingen herkommend hat soeben den Kreisel passiert. Er wird jeden Moment hier sein», verkündet er. Kurze Zeit später rollt das tonnenschwere Fahrzeug über den Bahnübergang des Bahnhofes West und bahnt sich seinen Weg rückwärts auf den grossen Platz neben den Gleisen.

Limmattalbahn bleibt in Bremgarten, bis Dietikon parat ist

Insgesamt werden bis im kommenden Sommer noch weitere sieben Tramlink-Fahrzeuge in Bremgarten abgeladen. Hergestellt wurden sie extra für die neue Limmattalbahn vom Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail in Valencia, Spanien. «Sechs davon werden auf der neuen Strecke in Betrieb sein und dort im 15-Minutentakt verkehren. Die anderen beiden werden als Reserve im Depot stehen», erklärt Briner.

Das ebenfalls neue Depot Müsli in Dietikon sei aber wie auch die Bahnstrecke aktuell noch nicht ganz fertig. «Auch die Infrastruktur vor Ort wird erst im Juli in Betrieb genommen. Bis dahin werden die Bahnen hier in der Werkstatt Bremgarten gelagert», erklärt er.

Am Mittwoch wurde die erste von insgesamt acht Limmattalbahnen in Bremgarten geliefert. Der Schwertransporter transportiere sie in drei Teile zerlegt von Spanien in die Schweiz. Melanie Burgener

Angeliefert werden sie jeweils in drei Teilen, denn die ganze 44,3 Meter lange Bahn hätte auf dem Lastwagen keinen Platz. Rund drei Tage dauert der gesamte Transport mit der holländischen Lastwagenfirma bis in die Schweiz. «Ich habe immer grossen Respekt vor jenen, die einen solchen Schwertransporter fahren. Ich bin selbst Fahrlehrerin für Lastwagen und Busse, aber einen solchen Transport zu meistern, ist ganz etwas anderes. Hut ab», sagt Zuschauerin Käthi Holliger aus Urdorf.

Über zwei Jahre warteten sie auf diesen Schwertransporter

Ein grosser Moment war die Ankunft der Limmattalbahn vor allem für Robert Hauser. Zweieinhalbjahre lang hat der Standortleiter der AVA-Werkstatt Bremgarten und Verantwortlicher für die Beschaffung der Bahnen auf diesen Tag hingearbeitet. Er bestätigt:

«Ja, auf diesen Moment habe ich lange gewartet und dementsprechend schlecht geschlafen.»

Die anwesenden verantwortlichen und einzelne Zuschauer halfen beim Abladen auf die Gleise tatkräftig mit. Melanie Burgener

Gemeinsam mit weiteren Verantwortlichen hat er während dieser Zeit zusammen mit Stadler Rail die neuen Fahrzeuge definiert und auch sämtliche Abnahmen vor Ort in Spanien vorgenommen. «Das hat alles reibungslos funktioniert. Nur der Transport wurde durch Corona etwas verzögert, die erste Bahn hätte bereits im November geliefert werden sollen.»

Die Inbetriebnahme der neuen Limmattalbahn werde sich aber deshalb nicht verzögern und könne mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember passieren. Nun gilt es aber zuerst, das Lokführerpersonal auszubilden. Dafür wurde beim Bahnhof West in Bremgarten extra ein Container aufgebaut, in dem die Theorielektionen stattfinden können.

Eine holländische Lastwagenfirma hat die erste Limmattalbahn von Spanien in die Schweiz transportiert. Melanie Burgener

Auch die ersten Testfahrten können die 32 neuen Lokführerinnen und Lokführer, die sich gegen über 300 Bewerbende durchgesetzt haben, hier machen. So lange, bis die Infrastruktur in Dietikon bereit ist. Von da an wird man die Limmattalbahn nur noch selten über den Mutschellen in Richtung Bremgarten fahren sehen. «Nur für Instandsetzungen oder für Reparaturen kehren sie hier in die Werkstatt zurück», sagt Michael Briner.