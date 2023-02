Bremgarten/Hermetschwil Lücke im Radweg wird geschlossen: Kantonsstrasse ist während acht Monaten nur in eine Richtung befahrbar Die Waltenschwilerstrasse, die K361, erhält im Gebiet des Restaurants Waldheim im Bremgarter Ortsteil Hermetschwil-Staffeln einen kombinierten Rad- und Gehweg. Die Arbeiten beginnen am 27. Februar und beeinträchtigen den Verkehr.

Hier entsteht in den nächsten acht Monaten ein Rad- und Gehweg. Marc Ribolla

Ziel des Projekts des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) ist die Schliessung der Lücke zwischen den bereits existierenden Velowegen entlang der Luzernerstrasse und demjenigen nach Hermetschwil– Staffeln. Dazu wird auf einer Länge von rund 200 Metern im Bereich des Restaurants Waldheim ein kombinierter Rad- und Gehweg gebaut. Das hat Auswirkungen, denn die betroffene Waltenschwilerstrasse (K 361) muss in Richtung Kurveninnenseite verschoben und auch verbreitert werden.

Der neue Veloweg entsteht demzufolge auf der heutigen Kurvenaussenseite und ist von der Fahrbahn abgetrennt. Zuständiger Projektleiter seitens des Kantons ist Alexander Eichenberger. Er sagt dazu in einer Mitteilung: «So können wir die Sicherheit für sämtliche Verkehrsteilnehmenden erhöhen.»

Zufahrt zum Restaurant Waldheim von allen Seiten möglich

Die Bauarbeiten starten nächsten Montag, 27. Februar und dauern rund acht Monate. Während dieser Zeit kann die Waltenschwilerstrasse nur im Einbahnregime geführt werden.

«Der Verkehr von Bremgarten wird einspurig durch die Baustelle geführt. Von Waltenschwil her kommend wird der Verkehr via Bünzen–Besenbüren umgeleitet», teilt das BVU mit. Als Alternative ist auch die Umfahrung via Wohlen nach Bremgarten empfohlen. Für die Gäste des Restaurants Waldheim bleibt die Anfahrt von allen Seiten offen.