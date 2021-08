Bremgarten Zutritt nur mit Zertifikat und auf vier Tage ausgedehnt: Das «Klein Festival in der Marktgasse» wird grösser Zum zweiten Mal in Folge kann das eigentliche «Festival in der Marktgass» in Bremgarten nicht in seiner gewohnten Form stattfinden. Stattdessen gibt es wie 2020 eine verkleinerte Auflage am Reussufer – mit nationalen Grössen wie Annie Taylor, Phenomden oder Naomi Lareine.

2020 konnte das «Festival in der Marktgass» in einer kleineren Version an der Bremgarter Reusspromenade seinen 10. Geburtstag feiern. Melanie Burgener (9. August 2020)

(rib) Ein normales Musikfestival zu veranstalten, gestaltet sich in diesen Wochen unmöglich. Trotzdem versuchen Organisatoren, etwas auf die Beine zu stellen. Auch das OK des Bremgarter «Festival i de Märtgass» gehört dazu. Wie im Vorjahr findet eine kleinere alternative Auflage des Festivals an der Reusspromenade beim Casino statt.

Heuer wird der Anlass sogar vergrössert, statt nur an zwei Abenden gibt's neu an vier Abenden Musik. Losgeht's bereits am Donnerstag, 5. August, bis Sonntag, 8. August. Das Line-up liest sich mit nationalen Grössen wie Dachs, Annie Taylor, Phenomden oder Naomi Lareine vom Feinsten.

Teststation im Eingangsbereich

Die Eintrittszahl ist wegen der Coronabeschränkungen auf 500 Personen pro Abend beschränkt. Immerhin eine Verdoppelung im Vergleich zu 2020. Zudem hat sich das OK für die Verwendung des Covid-Zertifikats entschieden. Der Zutritt ist also nur geimpft, genesen oder getestet möglich. In einem Facebook-Beitrag schreiben sie:

«Dass dieser Weg durchaus diskutiert ist und nicht nur Befürworterinnen und Befürworter kennt, ist uns klar und zeigt sich auch in den Vorverkaufszahlen, den Maileingängen und Kommentarspalten.»

Um alles möglichst unkompliziert zu machen, wird im Eingangsbereich eine Teststation errichtet, die ohne Voranmeldung besucht werden kann. Geöffnet ist das Testcenter jeden Abend.

Das Waadtländer French-Pop-Duo Meimuna letztes Jahr in Bremgarten. Melanie Burgener (10. August 2020

Beim neunköpfigen OK, das sich seit elf Jahren ehrenamtlich um die Organisation des Festivals kümmert, überwiegt dennoch die Vorfreude auf vier angenehme Abende. Die Macher schreiben weiter: «Wir glauben bei weitem nicht, dass wir alles richtig machen. Aber wir können euch versichern, dass wir unser absolut Bestes tun, damit bei allen aktuellen Herausforderungen wunderbare Festivalmomente entstehen können.»