Bremgarten / Zeiningen Unter Drogeneinfluss und viel zu schnell gefahren: Polizei zieht 27-Jährigen aus dem Verkehr In Bremgarten und in Zeiningen sind am Samstag Tempo-Kontrollen durchgeführt worden. Ein Auto- sowie ein Töfffahrer mussten dabei ihren Führerausweis abgeben.

Die erste Geschwindigkeitskontrolle führte die Kantonspolizei Aargau am Samstagmorgen auf der Umfahrung in Bremgarten durch, wie sie am Sonntagmorgen mitteilt. Kurz vor 06.30 Uhr erfasste das Radargerät einen Hyundai Kona, der mit 146 km/h in Richtung Wohlen fuhr. Zulässig wären 80 km/h.

Der Polizist am Messgerät verbreitete das Messresultat über Funk, worauf die Kantonspolizei Aargau einen 27-jährigen Schweizer als mutmasslichen Lenker ermitteln konnte. In der Mitteilung heisst es: «Es besteht der Verdacht, dass dieser während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand.»

Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss hat die zuständige Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine entsprechende Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.

Eine zweite Kontrolle wurde am Samstagnachmittag, 7. Januar 2023, auf der Hauptstrasse in Zeiningen durchgeführt. Dabei ist gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau um zirka 15.00 Uhr, bei erlaubten 80 km/h, ein Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h gemessen worden.

Der 20-jährige Schweizer Motorradfahrer wurde kontrolliert und angezeigt. Seinen Führerausweis auf Probe musste er auf der Stelle abgeben. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: