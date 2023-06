Bremgarten Zeichen des Dankes: Wieso die Rocchinotti Bau der Stadt einen lauschigen Platz an der Reuss schenkt Seit dieser Woche ist der offizielle Landbesitz der Stadt Bremgarten etwas grösser geworden. Zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum überträgt die Rocchinotti Bau AG einen Teil der Stadthof-Parzelle der öffentlichen Hand.

Stadtammann Raymond Tellenbach (von links), Renato und Giampiero Rocchinotti (Rocchinotti Bau AG) und Stefan Walder (Leiter Bau Stadt Bremgarten) bei der Enthüllung der Tafel am Platz am Reussweg. Bild: Marc Ribolla

Die Gartenrabatten sind hergerichtet worden, die neue Bepflanzung grünt und die frischen Holzschnitzel in den Beeten zeigen, dass hier etwas passiert ist. Auch die drei Sitzbänke, die schon vorher da waren, sehen aufgemotzt aus. Im Schatten der Bäume lädt der Platz am Bremgarter Reussweg, unweit des Restaurants Bijou, die Flanierenden zum Verweilen und Geniessen ein.

Seit Mittwoch ist der Platz auch offiziell für die ganze Öffentlichkeit nutzbar. «Die Stadt Bremgarten ist nun auch Eigentümerin dieses Platzes, von dem eh schon alle geglaubt hatten, er sei im Besitz der Stadt. Gehört hat er allerdings zur Landparzelle mit dem darüberliegenden Stadthof», führt Renato Rocchinotti vor Ort aus. Seine Firma, die Rocchinotti Bau AG, hatte den Stadthof bekanntlich vor bald zwei Jahren gekauft und steht kurz vor der Vollendung von dessen Umbau und der Wiedereröffnung.

«Was mache ich jetzt mit dem Platz?»

Doch wieso kommt nun die Stadt zum Handkuss und in den Besitz des lauschigen Platzes direkt unterhalb der Stadtmauer und mit bestem Blick auf die Reuss? Renato Rocchinotti erklärt: «Ich musste damals schmunzeln, als ich feststellte, dass ich viel mehr gekauft hatte, als ich geglaubt hatte. Darauf stellte ich mir die Frage: ‹Was mache ich jetzt mit dem Platz?›»

Blick auf einen Teil des Plätzchens mit Sitzbank und den Gartenrabatten. Bild: Marc Ribolla

Im Zuge des Stadthof-Umbaus und auch schon bei früheren Projekten habe er die Zusammenarbeit mit den Stadtbehörden sehr angenehm erlebt. «Diese Dankbarkeit soll sich manifestieren. Ausserdem feierte die Rocchinotti Bau AG während der Pandemie 2020 ihr 100-Jahr-Jubiläum, konnte dieses aber aus bekannten Gründen nicht öffentlich feiern. Deshalb entschieden wir uns nun, dieses Jubiläum nachträglich zum Anlass zu nehmen und den Platz der Stadt zu schenken», sagt Renato Rocchinotti.

Die geschenkte Fläche umfasst 140 Quadratmeter

Die geschenkte Landfläche beträgt 140 Quadratmeter und wird im Plan für das Grundbuch von der Stadthof-Parzelle notariell abparzelliert. «Der ganze Platz und auch das dahinterstehende Mauerwerk gehören nun der Stadt», sagt Stefan Walder, Leiter Bau der Stadt Bremgarten.

«Eine solche Schenkung an die öffentliche Hand kommt wirklich nicht alltäglich vor», schwärmt Walder. Er lobt seinerseits auch die gute Zusammenarbeit mit der Rocchinotti Bau AG. Sie habe im aktuellen Fall unter anderem sehr viel in die Aussenanlage, nämlich die Gartenanlage des Stadthofs, investiert und sie instand gesetzt.

So sieht die Tafel aus, die an der Stadtmauer an das Geschenk erinnert. Bild: Marc Ribolla

Ausserdem sei ein Umbau im Bereich der Altstadt für einen Bauherrn immer auch mit zusätzlichen Kostenfolgen und Auflagen durch die Stadt verbunden. «Speziell die Reussfront gewann mit dem neuen Laubengang an der Stadthoffassade sehr an Profil», gibt Walder ein Beispiel. Das Verdienst jener guten Gesamtlösung geht aber auch an das ortsansässige Architekturbüro Schaufelbühl Architekten GmbH und an die kantonale Denkmalpflege.

Stadtammann Raymond Tellenbach (links) und Renato Rocchinotti. Bild: Marc Ribolla

«Das ist natürlich ein einmaliges Geschenk»

Damit auch die Bevölkerung weiss, dass sie nun offiziell den Platz am Reussweg beanspruchen darf, wurde bei der Übergabezeremonie eine Tafel an der Stadtmauer enthüllt. Seitens der Beschenkten hatte Stadtammann Raymond Tellenbach die Ehre, die Abdeckung zu entfernen. «Das ist natürlich ein einmaliges Geschenk und eine wunderbare Lösung», freut sich der Ammann.

«Ich habe das wirklich von Herzen gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir als Baugeschäft seit 1920 in der Stadt Bremgarten und Umgebung Spuren hinterlassen dürfen», sagt Renato Rocchinotti. Das sei auch im Sinne seines Sohnes Giampiero Rocchinotti, der bald in der fünften Generation die Leitung des Unternehmens übernehmen wird.