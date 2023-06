Bremgarten/Wohlen Schüwo übernimmt Getränkesparte der Firma Imbach: «Es ist heute hart, ein solches Unternehmen zu führen» Seit 115 Jahren gibt es die Imbach Getränke + Brennstoff AG in Bremgarten. Nun wird die Getränkesparte an ein anderes Familienunternehmen weitergegeben. Die Schüwo AG aus Wohlen übernimmt.

Die Schüwo-Geschäftsleiter Urs Schürmann, Adrian Schürmann (von links) und Christoph Schürmann (rechts) mit Tony Imbach, Geschäftsleiter der Imbach Getränke + Brennstoffe AG. Bild: Melanie Burgener

Ursprünglich hat die heutige Imbach Getränke + Brennstoff AG aus Bremgarten Landwirtinnen und Landwirte beliefert. Unter dem Namen «Imbach und Sohn, Landesprodukte» hauptsächlich Dünge- und Futtermittel. Zusätzlich hatten sie auch Motor- und Maschinenöle und Brennstoffe im Angebot.

«Eine solche Kombination war damals üblich, sowie es das beispielsweise in der Landi gibt», erklärt Tony Imbach, Geschäftsleiter der Firma. Doch ihm sei der Agrarsektor noch nie gelegen. So wurden nun während vieler Jahre nur noch Getränke und Brennstoffe wie Heizöl und Benzin verkauft. Letzteres wird die Bremgarter Firma auch weiterhin anbieten. Die Getränkesparte hingegen wird ab dem 1. Juli in neue Hände übergehen.

«Nachdem ich das Unternehmen nun seit gut 50 Jahren führe, ist es Zeit, dass ich eine gute Nachfolgelösung finde», führt Imbach aus. Für diese Lösung musste er nicht einmal das Freiamt verlassen. Die Schüwo AG aus Wohlen wird übernehmen.

Kompetenz der Schüwo gab den Ausschlag

Der Wein- und Getränkehändler Schüwo Trink-Kultur verfügt bereits heute über eines der grössten Sortimente der Schweiz. Darunter 200 Weine, 1500 Spirituosen sowie 600 verschiedene Biersorten aus der ganzen Welt. Sie beliefert Kundinnen und Kunden in der ganzen Deutschschweiz. Die Grundlage für einen sauberen Übergang sind damit geschaffen. «Das war mir wichtig. Es ist heutzutage ist es heavy, ein solches Unternehmen zu führen. Dass die Schüwo in diesem Bereich kompetent ist, war für mich ausschlaggebend», erklärt Imbach.

Für die drei Geschäftsleiter Urs, Adrian und Christoph Schürmann ist diese Übernahme ebenfalls ein Gewinn, wie sie mitteilen. «Es passt für uns gut, besonders, weil es ein so lokales Unternehmen ist», sagt Adrian Schürmann. Darauf würden sie mit ihren Standorten in Wohlen und Berikon Wert legen. Für die Kundschaft würde sich nichts Wesentliches ändern. «Sie profitieren nun von unserem Sortiment und unserem System im Onlineshop», ergänzt Adrian Schürmann.

Entlassungen gibt es bei dieser Übernahme keine. «Die Mitarbeitenden im Büro bleiben, da ich die Brennstoff-Sparte und die Tankstelle weiterhin betreiben werde», erklärt Tony Imbach. Der Chauffeur hätte bei der Schüwo einsteigen können, falle aber momentan aus gesundheitlichen Gründen auf unbekannte Zeit aus. Die erste Auslieferung durch die Schüwo AG wird am 3. Juli erfolgen. Bestellungen können ab Donnerstag, 29. Juni, aufgegeben werden.