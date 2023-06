Bremgarten «Wir hoffen, dass die Hemmschwelle damit höher ist»: Schulklassen bemalen Stützmauer – das soll Schmierfinken abhalten Die Stützmauer der Risi- oder ARA-Brücke in Bremgarten wurde in der Vergangenheit immer wieder zur Leinwand für Graffiti. Als Massnahme gegen die Schmierereien durften sich nun fünf Klassen der Primar- und Sekundarschule Bremgarten und Hermetschwil-Staffeln künstlerisch ausleben.

Die Freude der Schülerinnen und Schüler über das vollendete Kunstwerk ist gross. Bild: Melanie Burgener

«Es war wirklich schlimm», sagt Pius With und wirft einen Blick zur Stützmauer der Risibrücke. «Hier drüben am Pumpwerk sieht man den Vergleich», ergänzt der Präsident des Abwasserverbandes Bremgarten-Mutschellen. Die Betonwand ist mit farbigen Schmierereien versehen, mit schwarzem Stift wurde ACAB, die Abkürzung für «all cops are bastards» draufgeschrieben.

Viele Jahre lang wurde auch die Stützmauer der Risibrücke, mit der das Abwasser aus den Gemeinden Berikon, Widen, Zufikon und Bremgarten zur Kläranlage geleitet wird, zur Leinwand für Schmierfinken. «Regelmässig mussten wir die Wand waschen. Dabei ist immer Farbe in den Boden geflossen, was der Umwelt nicht guttut», erzählt With.

Zum ersten Mal ist die Farbe an der Stützmauer der Brücke Anlass zur Freude. Bild: Melanie Burgener

Doch damit ist nun hoffentlich Schluss. Denn seit kurzem leuchten von der Stützmauer wieder Farben – diesmal jedoch als Teil verschiedener schöner Gemälde. «Die ARA hat uns angefragt, ob die Schulklassen von Bremgarten und Hermetschwil-Staffeln die Wand nicht bemalen möchten. Das hat uns sehr gefreut», sagt Gesamtschulleiter Guido Wirth. Am Dienstagmorgen konnte das Projekt eingeweiht werden.

Damit die ARA wieder einen sauberen Eindruck macht

In den vergangenen Wochen haben die rund 70 Schülerinnen und Schüler der insgesamt fünf Klassen aus der 5. und 6. Primar- sowie der 3. Sekundarstufe – die Stützmauer bemalt. Während sich die einen dem Thema Meeresschutz widmeten, gestalteten andere ihre Kindheitshelden. Die Minions oder Donald Duck grinsen einen beim Vorbeigehen an. Auch Schmetterlinge und Blumen fanden ihren Platz.

Anhand der Kunstwerke ist zu erkennen, dass manch eine Schülerin und ein Schüler grosses Talent hat. Bild: Melanie Burgener

«Wir hoffen, dass die Hemmschwelle nun höher ist, etwas zu übersprayen, was Kinder gemacht haben», erklärt Guido Wirth. Bisher hätten sie damit positive Erfahrungen gemacht: «Wir haben bereits vier andere Wände, zum Beispiel in Unterführungen von Bremgarten, bemalt. Da hat es funktioniert.» Denn: «Uns von der ARA ist es wichtig, dass unsere Anlagen einen sauberen Eindruck machen», sagt Pius With.

Davon, was die Schülerinnen und Schüler hier kreiert haben, ist er begeistert. «Ihr habt hier in den letzten Wochen wirklich ein wunderbares Gemälde gemacht. Herzlichen Dank dafür», lobt er die Schulklassen. Auch die Künstlerinnen und Künstler selbst freuen sich sichtlich am vollendeten Werk. Der Gesamtschulleiter sagt zu ihnen: «Normalerweise sehen nur eure Familien, was ihr in der Schule Grossartiges leistet. Hier können Hunderte von Menschen euer Werk betrachten.»