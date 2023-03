Regen? Kein Problem für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Isenlaufschulhauses in Bremgarten. Sie rannten am Freitagnachmittag für einen guten Zweck knappe zwei Stunden lang entlang der Reuss. Die Kilometer legten sie für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zurück.