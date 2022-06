Bremgarten Wer wird beste Schweizer Riversurferin? Wer bester Riversurfer? Am «Brämzgi River Jam» wird sich das am 11. Juni zeigen 40 Surferinnen und Surfer wollten sich am 4. Juni zum «Brämzgi River Jam» treffen. Aufgrund des Wetters wurde dieser nun aber auf den Samstag, 11. Juni, verschoben. Er findet auf der stehenden Flusswelle beim Honegger-Wehr statt. Das erste Mal wird dieses Jahr der Schweizer-Meister-Titel im Riversurfen vergeben.

Spektakulär und stylish: So sah der erste «Brämzgi River Jam» 2018 aus. zvg / Marco Schaffner (2018)

Das Freiamt hat unglaublich viel zu bieten. Sogar surfen kann man hier – wenn man weiss wo. Schon vor Jahren haben Surferinnen und Surfer die stehende Welle beim Honegger-Wehr an der Bremgarter Reuss für sich entdeckt. Schon zweimal organisierte der Verein Flusswelle Bremgarten hier den «Brämzgi River Jam». Wegen Corona musste auch der natürlich pausieren. Dafür können die Organisierenden nun mit einem noch grösseren Highlight aufwarten: Zum ersten Mal wird heuer der Schweizer-Meister-Titel im Riversurfen vergeben.

Schon am Samstag, 11. Juni, packen rund 40 Schweizer Surferinnen und Surfer ihre Bretter in Bremgarten aus und stürzen sich in die Flusswelle. Sie gehören zu den besten der Schweiz und wollen Punkte sammeln für den Meistertitel. «Besuchende dürfen sich auf attraktives Surfen mit viel Style, Power und spektakulären Tricks mitten in der Natur an der schönen Reuss freuen», schreibt Sarah Kündig von der Medienstelle Swiss Surfing dazu.

Die Surferinnen und Surfer kämpfen gleich um drei Titel

Der «Brämzgi River Jam» ist gleichzeitig der zweite Tourstopp der Edelweiss Surf Tour. Somit wird in Bremgarten gleich dreifach gekämpft: um den Sieg des «Brämzgi River Jams», um Punkte für den Schweizer-Meister-Titel sowie für den Titel «Edelweiss Surf Tour Champion».

Surfende und Publikum waren begeistert von den ersten beiden «Brämzgi Surf Jams». Jetzt geht der Anlass in die dritte Runde – und hat sogar noch mehr zu bieten. zvg (2018)

Der Wettbewerb beginnt um 9 und endet um 18.30 Uhr mit der Finalrunde und den Siegerinnen- und Siegerehrungen. Der Eintritt ist frei. Wer von der Surfstimmung Fernweh bekommt, kann sich mit marokkanischem Powerfood in den Süden versetzen lassen. Und wer mehr über die spannende Geschichte und Technik der Flusswelle erfahren will, ist beim Stand des Vereins Flusswellen Bremgarten bestens aufgehoben.

Ursprünglich hätte der «Brämzgi River Jam» am Samstag, 4. Juni, stattfinden sollen. Da der Event von der Laune der Natur abhängig ist und nur bei idealem Wasserstand des Flusses stattfinden kann, wurde er nun aber auf den Samstag, 11. Juni, verschoben. Nun hoffen die Surferinnen und Surfer, aber auch die begeisterten Zuschauenden, dass dann die Bedingungen stimmen.