Bremgarten Vor Einbau des Metzgerei-Provisoriums: Spezialisten müssen im ehemaligen Beller-Haus asbesthaltiges Material entfernen An der Bremgarter Rechengasse sind beim ehemaligen Beller-Haus Sanierungsarbeiten im Gang. Bei diesen wurde festgestellt, dass an einigen Stellen asbesthaltiges Material vorhanden ist. Deshalb müssen nun zuerst Fachkräfte ans Werk.

In der Bremgarter Altstadt wird bekanntermassen das Haus an der Rechengasse 23/25, das bis Ende vergangenen Jahres die Eisenwarenhandlung Beller beherbergte, von Grund auf saniert. Im Gebäude, das im Besitz der Ortsbürgergemeinde ist, entstehen mehrere moderne Wohnungen.

Nun informiert die Stadt, wie es bei den Umbauarbeiten läuft. In einer Mitteilung heisst es: «Bei der letzten Untersuchung des Hauses wurden Lecks am Dachaufbau festgestellt. Um die Bausubstanz nicht weiter zu gefährden, wurde eine sofortige, provisorische Reparatur angeordnet, was einen kleinen Gerüstbau in der Rechengasse mit sich brachte.»

Das Haus an der Bremgarter Rechengasse 23/25 beherbergte bis Ende letzten Jahres die Eisenwarenhandlung Beller. Bild: Marc Ribolla

Doch nicht nur das. Im Zuge der Vorbereitungen für den Einbau des Provisoriums für den Metzgerei-Verkaufsladen der Metzgerei Stierli in den ehemaligen Ladenräumlichkeiten der Eisenwarenhandlung Beller wurde an einigen wenigen Stellen asbesthaltiges Material festgestellt. Die Laboranalyse durch Spezialisten habe gezeigt, dass korrigierende Eingriffe durch Fachkräfte notwendig seien, so die Stadt weiter.

Bisher keine Anzeichen von schädlichen Baustoffen an der Marktgasse 33

Diese Arbeiten sind in Auftrag gegeben und werden in den nächsten Wochen ausgeführt. Während dieser Zeit sei mit zeitweiligen Behinderungen vor dem Ladenlokal zu rechnen. «Erst nach Freigabe durch die Spezialisten können dann die Einrichtungsarbeiten für das Metzgerei-Provisorium aufgenommen werden», schreibt die Stadtkanzlei weiter.

Der Betrieb des Provisoriums werde anschliessend unter einwandfreien Bedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Kundinnen und Kunden möglich sein. Die Metzgerei Stierli zieht bekanntlich provisorisch um, weil auch deren Liegenschaft gleich gegenüber saniert und umgebaut werden wird.

Dazu heisst es vonseiten der Stadt: «Die bisherig getätigten Abklärungen im Haus Marktgasse 33 (Metzgerei Stierli) haben ergeben, dass keine Anzeichen von schädlichen Baustoffen wie Asbest etc. im Haus vorhanden sind.» (rib)