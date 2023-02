Bremgarten Vor 47 Jahren kam Oehrli erstmals mit der St. Josef-Stiftung in Kontakt: Die Initiantin der Balkonkonzerte geht in Pension Daniela Oehrli, Mitglied der Stiftungsleitung der Bremgarter St. Josef-Stiftung und Bereichsleiterin Erwachsene, tritt in den Ruhestand. Mehr als acht Jahre leitete und führte sie den Bereich Erwachsene. Ihre erste Berührung mit der Institution hatte sie aber bereits 1976.

Stiftungsleiter Thomas Bopp überreicht Daniela Oehrli ein Kuvert mit herzlichen Abschiedsgrüssen von allen Bereichsleitenden der St. Josef-Stiftung. Bild: zvg

Mit der Pension beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die scheidende Bereichsleiterin. «Ich bin dankbar, dass ich an diesem grossen Ganzen mitwirken durfte, und nehme viele schöne Erinnerungen mit», sagt Daniela Oehrli. Im November 2014 übernahm sie die Leitung des Bereiches Erwachsene in der St. Josef-Stiftung. Mit ihrer breit abgestützten Erfahrung im sozialen Bereich konnte die frühere Badener Stadträtin rasch den Bereich Erwachsene weiterentwickeln und ihr grosses Wissen einbringen.

Aber eigentlich kannte Oehrli die Einrichtung bereits. Unter der damaligen Leiterin der Stiftung, Sr. Elia Marty, arbeite sie von 1976 bis 1979 als Praktikantin und Erzieherin im damaligen Josefsheim. Die neugierige und lebensbejahende junge Frau lockte es aber weg aus Bremgarten. Erst 2014 führte sie das Leben zurück an den Ort, wo sie ihre Karriere viele Jahre zuvor startete – in die St. Josef-Stiftung in Bremgarten.

Vorantreiben und bewirken war ein Credo von ihr

Prozesse überdenken, vorantreiben und Neues bewirken, das war in ihrer Arbeit unübersehbar. Daniela Oehrli behielt dabei den Gesamtzusammenhang immer im Auge und scheute sich nicht, kritische Hinweise zu geben, aber auch solche entgegenzunehmen.

Beim offiziellen Abschied: Thomas Bopp (Stiftungsleiter), Marcel Heeg (Bereichsleiter Kinder), Markus Detmer (Bereichsleiter Gastronomie), neue Bereichsleiterin Ulrike Trinks, Violeta Stojicevic (Bereichsleiterin Physio-/Ergotherapie) und Peter Annen (Bereichsleiter Administration), von links. Unten in der Mitte Daniela Oehrli. Bild: zvg

Sie war im Kanton gut vernetzt, wovon die Stiftung profitierte. Dabei war die Klientel immer im Zentrum ihres Interesses. So setzte sie sich für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen ein und trieb die Umsetzung der UNO-BRK intern voran. Die künftige Form der Beschäftigung für erwachsene Klientinnen und Klienten ist ein Vorzeigeprojekt, welches ihre Handschrift trägt und auch bei der Umsetzung nach erfolgtem Umbau des Zentralbaus weitertragen wird.

Eine Führungsperson, die ihre Worte in Taten umsetzte

Auch in anderen Themen setzte Daniela Oehrli neue Massstäbe. Sie gewann viele freiwillige Helfende dazu, überführte den Kinderhort Flügepilz in eine neue Struktur und entwickelte aktiv die Praktikums- und Ausbildungsplätze weiter. Während der Coronapandemie, in welcher restriktive Besuchsregelungen herrschten und physische Treffen fast unmöglich waren, initiierte sie unter anderem die Balkonkonzerte.

Die Musik spielte auf dem Vorplatz des Hauses Fortuna und die Klientel und die Mitarbeitenden konnten von den Balkonen zuhören und mittanzen. Diese Balkonkonzerte führte die Stiftung fort – heute trifft man sich aber mehrheitlich auf dem Vorplatz und tanzt gemeinsam. «Daniela Oehrli war eine Führungsperson, welche Worte in Taten umsetzte», wird sie in einer Mitteilung gelobt.

Die grosse Übergabe: Ulrike Trinks (links) tritt die Nachfolge von Daniela Oehrli an. Bild: zvg

Jetzt verabschiedet die Stiftung Oehrli. «Wir danken Daniela herzlich. Wir werden ihre professionelle Arbeit wie auch ihre humorvolle und bestimmte Art vermissen. Mit ihr konnte man harte, aber immer lösungsorientierte Diskussionen führen. Sie hat vieles bewirkt und wir wünschen ihr, dass sie für ihren weiteren Lebensweg endlich mehr Zeit für Hobbys und Freizeit findet», würdigt Stiftungsleiter Thomas Bopp. Um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten, startete am 1. Februar Ulrike Trinks, die zukünftige Bereichsleiterin Erwachsene, als Nachfolgerin. (az)