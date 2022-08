Bremgarten Viel Lob für den OK-Präsidenten der «Brega 2022»: Doch ein kleiner Wermutstropfen bleibt wegen eines Fotodiebstahls Die Bremgarter Gewerbeausstellung «Brega 2022» zog am Wochenende viele Besuchende während dreier Tage ins Areal rund ums Casino. Letztmals stand Markus Spalinger dem OK als Präsident vor. Er blickt erfreut zurück.

Rund 80 Ausstellende präsentierten sich an der «Brega». mzm

Mit einem kleinen Ernstfalleinsatz konnte die Bremgarter Feuerwehr kurz vor Ende der Gewerbeausstellung, der «Brega 2022» beim Casino, am Sonntagnachmittag ihr Können live demonstrieren. In der Nähe ihrer Ausstellungsfläche geriet ein Grill eines Verpflegungsstandes in Brand. «Das Feuer konnte mit Löschdecken aber rasch erfolgreich bekämpft werden», erklärt «Brega 2022»-OK-Präsident Markus Spalinger.

Ok-Präsident Markus Spalinger. Marc Ribolla

Ansonsten blieb die dreitägige Gewerbeausstellung mit gegen 80 Ausstellenden von grösseren Zwischenfällen verschont. Ausser der Behandlung von einigen Wespenstichen und Pflastereinsatz hätten die Samariter keine Einsätze leisten müssen, so Spalinger.

Für ihn selbst war es nach über 20 Jahren und fünf «Brega» die letzte Ausstellung. Wehmut verspüre er dennoch keine, meint der 72-Jährige am Tag danach. Sicher sei, dass er bei der nächsten «Brega», wohl in fünf Jahren, zu 150 Prozent nicht mehr als OK-Präsident hinstehe.

Das Wetter war mit angenehmen Temperaturen ideal

Für die aktuelle Auflage hätten er und seine rund zehn OK-Kollegen viel Anerkennung erhalten. «Ich habe von den Ausstellenden und Besuchenden viel Lob und Dank bekommen. Wenn ich auf einen Rundgang ging, dauerte er stets gegen zwei Stunden, weil alle mit mir reden wollten», erzählt Spalinger.

23 Bilder 23 Bilder Impressionen der Gewerbeausstellung Bremgarten 2022. mzm

Wieviele Besuchende während den drei Tagen auf das Areal kamen, ist schwer zu sagen. Es wurde kein Eintritt verlangt.. «Der Zulauf an Personen war aber gut, soweit ich den Eindruck hatte. Auch die Verpflegungsstände hatten viel zu tun», blickt Spalinger zurück. Auch das Wetter spielte am Samstag und Sonntag mit angenehmen Temperaturen und bewölktem Himmel ideal mit. Finanziell geht Spalinger aber davon aus, dass es plus minus eine Nullnummer werden wird.

Drei Original-Bilder aus der Fotoausstellung geklaut

Nebst allen positiven Reaktionen rund um die «Brega 2022» gab es auch einen Aufreger. An einem der Stände der Stadt Bremgarten präsentierte der Hobbyfotograf und pensionierte Werkhofmitarbeiter Beat Zeier historische Luftaufnahmen der Region um Bremgarten. Aus dem eigenen Portemonnaie hatte Zeier eigens dafür vergrösserte Hochglanz-Abzüge von diesen Postkarten und anderen Bildern machen lassen.

Beat Zeier mit einem Teil seiner Fotoausstellung. Marc Ribolla

Nebst einigen Dutzend an der Stellwand ausgestellten Bildern hatte Zeier auch einen Ordner mit weiteren 150 Fotos aufliegen. «Das Interesse der Leute war gross. Am Sonntagabend stellte ich dann aber fest, dass drei Original-Bilder fehlen, als ich durchzählte», berichtet er. Wann diese geklaut wurden und von wem, wisse er nicht.

«Ich war zeitweise auch unterwegs an der Brega und nicht immer am Stand.» Welche Sujets auf den fehlenden Bildern abgebildet waren, müsse er nun zuerst aufwendig daheim recherchieren. Zeier hofft, dass sich das schlechte Gewissen der Übeltäter bemerkbar macht.