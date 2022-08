Bremgarten «Unterstadtplausch» fällt aus – Centro-Italiano-Legende Caravetta nach Sturz noch geschwächt Eigentlich wollte Armando Caravetta, 82, der Gründer und Leiter des Bremgarter Centro Italiano, diesen August wieder seinen traditionellen «Unterstadtplausch» für die Bevölkerung durchführen. Doch aus gesundheitlichen Gründen ist dies nun nicht möglich.

Seit über 50 Jahren kümmert sich der Bremgarter Armando Caravetta um Probleme und Fragen seiner italienischen Landsleute. Marc Ribolla (11.2.22)

Seit vielen Jahren hat der Anlass Tradition. Gemeinsam mit seinem Team organisiert Armando Caravetta immer Ende der Sommerferien seinen beliebten «Unterstadtplausch» vor seinem Centro Italiano, das er vor 50 Jahren gegründet hatte. Dieses liegt in der Schenkgasse in der Bremgarter Unterstadt, woher der Name der Veranstaltung rührt.

Der mittlerweile 82-Jährige tischt für die zahlreiche erscheinende Bevölkerung jeweils italienische Spezialitäten wie Pizza, Spaghetti, Gnocchi oder Lasagne auf. Doch dieses Jahr muss der Mitte August geplante Anlass ausfallen. In einer Mitteilung heisst es: «Der Grund ist einfach. Die ‹Seele des Centro Italiano›, Armando Caravetta, befindet sich nach einem Sturz zwar auf dem Weg der Besserung, aber an eine dreitägige Veranstaltung ist noch nicht zu denken.»

Armando Caravetta im Februar 2022 vor seinem Centro Italiano an der Schenkgasse in Bremgarten. Marc Ribolla (11.2.22)

Er müsse seine Kräfte schonen und einteilen, weshalb er sich schweren Herzens entschieden habe, den Traditionsanlass momentan abzusagen. «Ob und wann ein ähnlicher Anlass in diesem Jahr stattfinden kann, wird später entschieden und entsprechend rechtzeitig kommuniziert», erklärt Peter Hochuli, ein enger Freund von Caravetta weiter.

Im vergangenen Februar sagte der beliebte Italiener, der sich im Centro Italiano Fragen und Probleme seiner italienischen Landsleute annimmt, dass er im Sommer das 50-Jahr-Jubiläum mit einem Fest draussen feiern möchte. «Dann ist ganz Bremgarten eingeladen», freute sich Caravetta. Das muss nun noch warten.

Sein grosses Engagement für die Gesellschaft schätzt auch die Stadt Bremgarten. 2012 überreichte sie Caravetta den Förderpreis der Stadt im Wert von 10'000 Franken.