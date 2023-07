Bremgarten Unterernährte Fische und falsch gehaltene Schlangen – Tierquäler wird verurteilt Ein 43-jähriger Mann musste umziehen und liess seine Fische im Aquarium an seinem alten Wohnort stehen, ohne sich um sie zu kümmern. Sie wurden vom Veterinärdienst beschlagnahmt. Auch an seinem neuen Wohnort haben sie beim Verurteilten falschgehaltene Tiere aufgefunden.

Mitte Februar 2023 führte der Kantonale Veterinärdienst am ehemaligen Wohnort des 43-Jährigen im Bezirk Bremgarten eine unangemeldete Kontrolle durch. Was sie dort vorfanden, war erschreckend.

Eine Königspython braucht viel Platz. (Symbolbild) Bild: Keystone

Gemäss eines Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Aargau stand die Wohnung des 43-jährigen Serviceangestellten halb ausgeräumt. Er war gerade dabei, seinen Wohnort zu wechseln. In seiner alten Wohnung fand der Veterinärdienst ein Aquarium mit Fischen vor, in dem sich unter anderem Neonsalmler, Guppy und Welse befanden. Zwei der Welse waren dünn und einer davon zu dünn und somit unterernährt. Die Fische wurden vom Veterinärdienst beschlagnahmt und in einer Auffangstation untergebracht.

Rund eine Woche später führte der Veterinärdienst eine Nachkontrolle durch. Dieses Mal am neuen Wohnort, welcher sich ebenfalls im Bezirk Bremgarten befindet. Dabei fanden sie Terrarien, in denen sich zwei Königspythons und mehrere Spinnen befanden. Eine der Schlangen hatte eine Länge von rund 160 Zentimeter und befand sich in einem zu kleinen Terrarium. Auch die zweite Schlange wurde in einem zu kleinen Terrarium gehalten, wie es weiter heisst. Beide Terrarien wiesen kein Trinkwasser auf und verfügten über keine Klettermöglichkeiten sowie kein Licht.

Harte Busse für Tierquäler

Obwohl dem Beschuldigten eine Frist gesetzt wurde, um alle Mängel zu beheben, unterliess er das. Daher fand Mitte März erneut eine Kontrolle am Wohnort des Beschuldigten statt. Allerdings konnte der Veterinärdienst keinerlei Verbesserung feststellen. Damit wurde der 43-Jährige zur Anzeige gebracht.

Der Serviceangestellte hat laut Strafbefehl der Staatsanwaltschaft gegen mehrere Tierschutzgesetze verstossen. Er muss eine bedingte Geldstrafe von 2700 Franken zahlen. Dazu kommt eine Busse von 600 Franken sowie Gebühren in Höhe von rund 1030 Franken. Das Urteil wird in seinem Strafregister eingetragen.