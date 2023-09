Bremgarten Unihockey unter freiem Himmel: Dieses Spielfeld reist durch die gesamte Schweiz und steht bald schon im Freiamt Vom 25. September bis 30. Oktober wird auf dem roten Platz bei der Schule Isenlauf in Bremgarten ein mobiles Street Floorball Feld stehen. Damit sollen mehr Leute zum Unihockey spielen animiert werden.

«Wir möchten allen den Zugang zum Unihockey ermöglichen», sagt Tanja Isler, Mitglied des Unihockey-Clubs Bremgarten. Deshalb steht vom 25. September bis zum 30. Oktober auf dem roten Platz bei der Schule Isenlauf ein mobiles Street-Floorball-Feld.

Hier soll das Street -Floorball-Feld bald stehen – auf dem roten Platz bei der Schule Isenlauf in Bremgarten. Bild: Vianne Häfeli

Zur Verfügung gestellt wird das Feld vom Schweizerischen Unihockey-Verband. Seit zwei Jahren reist es durch die ganze Schweiz und stand bereits an diversen Orten wie Zürich, Bern oder Chur. «Street Floorball soll dazu beitragen, dass immer mehr Menschen immer mehr Unihockey spielen», heisst es auf der Website des Verbandes.

Auf den Goalie wird beim Spiel verzichtet

Bald soll das Feld von den Bremgarterinnen und Bremgartern rege benutzt werden. Für die Region Freiamt wird dies der erste Standort sein. Tanja Isler beurteilt den Sport im Freiamt schon als relativ populär: «Unihockey kommt in der Region immer mehr auf, unsere Junioren-Teams wachsen immer stärker.»

Die Regeln von Street Unihockey sind etwas simpler als diejenigen von herkömmlichem Unihockey in der Turnhalle. «Man spielt ohne Goalie und braucht deshalb weniger Ausrüstung», sagt Isler, «dies macht es auch taktisch einfacher, weil man einfach drauflosspielen kann.»

Dass ohne Torhüter gespielt wird, ermöglicht ausserdem, dass mehr Spielerinnen und Spieler das Feld nutzen können. «Schläger hat man eher noch zu Hause als eine Goalie-Ausrüstung», sagt Isler. Das Feld ist öffentlich und rund um die Uhr geöffnet. Darüber hinaus möchte der Unihockey-Club Bremgarten das Spielfeld selbst nutzen und mit den Vereinsmitgliedern auf dem Aussenfeld trainieren.

Es soll auch mit den Schulen zusammengearbeitet werden

Am 6. und 7. Oktober veranstaltet Unihockey-Club Bremgarten Turniere. Unternehmen können am Samstag gegeneinander antreten. Am Sonntag werden Familien sowie die Kategorien Damen, Herren und Mixed gemeinsam Unihockey spielen. Interessierte können sich auf der Website des Vereins anmelden.

Mit einer Festwirtschaft sorgt der Verein dafür, dass die Spielerinnen und Spieler genügend Energie für spannende Matches aufbringen können. Und auch für schlechtes Wetter hat der Unihockey-Club Bremgarten eine Lösung parat: «Bei Regen können wir das Turnier in die Halle nebenan verlegen», erklärt Isler.

«Es ist alles recht spontan, wir wissen noch nicht sehr lange, dass wir das Feld in Bremgarten aufstellen können», erzählt Isler. Der Verein sieht vor, mit den Schulen der Region zusammenzuarbeiten. Tanja Isler ist zuversichtlich: «Die Leute werden sicher auch auf uns zukommen.»