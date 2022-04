Bremgarten Offenbar auch Kind beteiligt: Unfall mit Fahrzeug und Zug der BDWM – Helikopter im Einsatz Leser haben unserer Zeitung gemeldet, dass ein Zug in Bremgarten mit einem Fahrzeug kollidiert ist. Das führt zu einem Streckenunterbruch in der Region.

In Bremgarten ist es zu einem Unfall gekommen. mzm

Am Montagabend melden die SBB auf ihrem Störungsportal, dass es zu einem Streckenunterbruch zwischen Bremgarten und Bremgarten West ist gekommen ist. Betroffen ist die Linie S17 der BDWM-Strecke. Ereignet haben soll sich der Vorfall in Bremgarten Isenlauf. Und offenbar ist auch ein Kind in den Unfall verwickelt gewesen.

Leserbilder zeigen, dass mindestens ein Krankenwagen sowie ein Rettungshelikopter im Einsatz stehen. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

Weiter schreiben die SBB, dass die Einschränkung bis voraussichtlich 22:15 Uhr dauere. Diese konnte kurz davor behoben werden. Die Züge dürften aktuell wieder gemäss Fahrplan verkehren. Zwischenzeitlich standen Ersatzbusse im Einsatz. (az)

+++ Update folgt +++